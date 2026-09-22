i Gabi Hiller wird im Jänner zum ersten Mal Mama Screenshot Baby kommt im Jänner Hiller: "Freue mich, dass dieser harte Weg zu Ende ist" Nach einer langen Zeit voller Hoffen und Bangen hat das Warten für Ö3-Star Gabi Hiller bald ein Ende: Anfang Jänner wird der Ö3-Star erstmals Mama. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt darf Ö3-Star Gabi Hiller endlich aufatmen: Die 41-Jährige wird zum ersten Mal Mama – nach einer harten Zeit voller Rückschläge, dürfen die Moderatorin und ihr Partner Michael Heritz Anfang Jänner ihr kleines Mädchen in den Armen halten.

In drei Monaten hat das Warten ein Ende - doch "mental bin ich schon lange ready", erzählt der Ö3-Wecker-Star bei "Hinter den Schlagzeilen". "Es hat ja ein bisschen gedauert, bis es tatsächlich funktioniert hat. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass dieser harte Weg zu Ende ist."

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In den schwersten Zeiten hat sie die Hoffnung nie ganz aufgegeben. Doch erst rückblickend merkte sie, wie belastend es tatsächlich war. "Man checkt erst, wie viel man eigentlich aushält, ohne sich stark zu fühlen. Man funktioniert einfach, weil man muss", sagt Hiller offen.

Hart war vor allem, einen Job zu haben, der beinhaltet mit den Menschen energiegeladen und gut gelaunt in den Tag zu starten - und das ohne Ausnahme - auch an Tagen, an denen es in ihr ganz anders aussah. Während Hiller also nach außen den gewohnten Ö3-Alltag lebte, trug sie ihre persönlichen Sorgen lange mit sich herum.

Jetzt liegt all das hinter ihr. Anfang Jänner wird aus dem langen Hoffen und Warten endlich Realität: Gabi Hiller wird zum ersten Mal Mama.