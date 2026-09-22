i JJ tourt gerade durch Europa RAW SOULS "Into The Unknown" Mitten in Europa-Tour: Davor hat JJ wirklich Angst JJ steckt gerade mitten in seiner ersten Europa-Tour "Into The Unknown" und erlebt damit etwas, wovon er lange geträumt hat. Von Romina Colerus 22.09.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Abend für Abend steht JJ alias Johannes Pietsch (25) mit seiner Band auf der Bühne, seine Fans kommen, um seine Songs zu hören. Für ihn könnte es derzeit kaum schöner laufen.

"Ich lebe gerade meinen Traum, darf durch Europa mit einer tollen Band touren und die Leute kommen, um meine Songs zu hören. Kann mir nichts Besseres vorstellen", so der Wiener im Gespräch mit "Heute".

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JJ im "Heute"-Talk i ?

Nervös macht ihn deshalb weniger der Auftritt selbst als die Ruhe danach. "Aber danach liege ich allein in meiner Koje im Tourbus und spüre schon eine gewisse Traurigkeit, dass alles so schnell vorbeigeht."

Denn während JJ gerade voll im Tour-Leben steckt, weiß er gleichzeitig, wie schnell diese besondere Zeit wieder vorbei sein wird.