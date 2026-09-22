i Victoria Swarovski ist wieder blond IMAGO/Panama Pictures Swarovski nach Blond-Comeback "Als Blondine wird man nicht so ernst genommen" Die blonde Victoria Swarovski ist zurück – doch ihr Ausflug auf die "dunkle Seite" hat einige Erkenntnisse hinterlassen. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach ungefähr einem halben Jahr ist Victoria Swarovskis dunkle Mähne Geschichte. Doch mit dem Blond-Comeback kam noch einiges mehr - ein anderer Kleidungsstil und ein anderes Gemüt, wie sie im Talk mit "Exklusiv München" verriet. Zurück in ihrer alten Haarfarbe merkte sie: "Ich bin viel offener und gehe mehr auf die Menschen zu."

"Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage - aber so war es", erzählt sie - selbst überrascht, wie sehr sie sich allein mit der Farbe ihrer Haare verändert hat. Und mit ihrem Ausflug auf die "dunkle Seite" hat sie gemerkt: "Ich bin eine geborene Blondine. Ich werde auch immer eine Blondine sein."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Victoria Swarovski präsentiert ihren neuen Look i ?

Doch genau diese Haarfarbe, mit der sie sich so verbunden fühlt, ist für sie beruflich nicht unbedingt ein Vorteil. Die Vorstellung, dass Blondinen es automatisch leichter haben, sieht die Tirolerin kritisch. "Das ist nicht immer so", sagt sie. Im Gegenteil: "Blondinen müssen auch richtig fighten. Man kann sich nicht alles gefallen lassen."

Hübsch, blond und glamourös – doch für Swarovski ist klar: Das kann im Job zur Herausforderung werden. "Das Entertainment-Business ist generell ein sehr hartes Business. Und als Blondine wird man vielleicht nicht so ernst genommen wie eine Brünette – ganz brutal gesagt."

Ob sie selbst als Brünette tatsächlich anders wahrgenommen wurde, kann Swarovski allerdings nicht eindeutig sagen – schließlich war sie den Großteil ihrer Karriere blond. Fest steht für sie trotzdem: Die blonde Victoria ist zurück – und offenbar auch ein Stück weit die Version von sich selbst, die sie am meisten wiedererkennt.