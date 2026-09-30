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Peter Schaider und Toni Faber
Peter Schaider und Toni Faber
Andreas Tischler / Vienna Press
30 Jahre Auhof Center

Toni Faber segnete, Sigi Fink überzeugte am Laufsteg

Wenn Gerda Rogers und Sigi Fink über den Laufsteg schweben und Toni Faber das Einkaufszentrum segnet, dann wird im Auhof Center groß gefeiert.
Romina Colerus
Von Romina Colerus
30.09.2026, 18:17
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Geburtstagsstimmung im Westen Wiens. Das Auhof Center feierte am Mittwoch (30. September) sein 30-jähriges Bestehen und holte sich dafür jede Menge prominente Unterstützung.

Zum Jubiläum lud Eigentümer Peter Schaider zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Society ins Einkaufszentrum. Höhepunkt des Nachmittags war eine Charity-Modenschau zugunsten von "Seitenblicke – Licht ins Dunkel".

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Unter unter anderem präsentierten Monika Ballwein, Verena Schneider, Sigi Fink, Nadja Maleh, Gerda Rogers, Clemens Trischler auf dem Laufsteg aktuelle Mode und ihr Können als "Nachwuchsmodels". Dompfarrer Toni Faber (er verspätete sich etwas) segnete das Einkaufszentrum.

Unter den Gästen wurden außerdem Ex-Rennfahrer Alexander Wurz gesichtet.

Nach der Modenschau wurde ein Scheck an Inge Klingohr für "Seitenblicke – Licht ins Dunkel" übergeben. So wurde aus dem 30. Geburtstag nicht nur eine große Party, sondern auch ein Abend für den guten Zweck.

cor,30.09.2026, 18:17
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