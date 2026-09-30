i Wilde Szenen für den Dreh von "Knock at 8" in Baden. Andreas Tischler / Vienna Press Pistole und Handschellen Wilde Szenen in Baden: Polizei-Einsatz bei Film-Dreh Handschellen, Polizei und ein Mann am Auto! In Baden ging es zuletzt ziemlich wild zu. Was nach echtem Einsatz aussieht, gehört zu einem Dreh. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den Film "Knock at 8" verwandelt sich die Kurstadt Baden derzeit in eine große Kulisse. Gedreht wurde unter anderem mitten in Baden, wo eine Verhaftungsszene für reichlich Aufmerksamkeit bei Passanten sorgte.

Mit dabei sind unter anderem der deutsche Schauspieler Mark Keller und US-Schauspieler Will Roberts, der bereits in Christopher Nolans "Oppenheimer" zu sehen war. Ihre Szenen sind inzwischen im Kasten, in den letzten Drehtagen stehen vor allem Adriana Zartl und Max Fraisl im Mittelpunkt.

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Dreh "Knock at 8" in Baden i ?

Auch familiär geht es am Set zu. Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Fraisl hat gleich drei ihrer Kinder im Film untergebracht. Sohn Georg spielt sogar das Kind der beiden Hauptfiguren. "Ich bin unglaublich stolz darauf, welche Leistung er vor der Kamera abgeliefert hat", so Fraisl.

Gedreht wurde unter anderem im Theater Baden, in der Fußgängerzone und in einer Filiale der Bäckerei "Der Mann". Für Zartl, die unweit der Kurstadt lebt, war das ein echtes Heimspiel. "Es kamen auch einige Freunde von mir, das hat mich irrsinnig gefreut."

Offizieller Startschuss für Thriller "KNOCK AT 8" i ?

Nach fast zwei Monaten fällt nun bald die letzte Klappe. Danach geht "KNOCK AT 8" in die Postproduktion und Baden darf sich noch ein paar Tage über ein wenig Hollywood-Flair freuen.