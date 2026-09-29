i Tara Tabitha ist ab 12. Oktober mit ihrem Partner Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP" zu sehen Andreas Tischler / Vienna Press Tara schaut eigene Show nicht "Das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe" "Temptation Island VIP" hat noch nicht begonnen, doch Wiener Reality-Star Tara Tabitha würde das Kapitel am liebsten schon jetzt für immer zuschlagen. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 20:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es war wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe" – Tara Tabitha macht im Talk mit "trashkurs" kurz vor der Ausstrahlung klar: Der Dreh von "Temptation Island VIP" hat bei der Wienerin Spuren hinterlassen.

Dabei warten die Fans seit Monaten auf die Ausstrahlung. Gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi stellte sich Tara auf Kreta dem großen TV-Treuetest – und seither wird gerätselt, ob das Paar diesem standgehalten hat.

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Tara und Dennis haben "Nachwuchs" bekommen i ?

Was genau vor Ort vorgefallen ist, ist noch unklar, doch der Reality-Star möchte von all dem gerade gar nichts wissen. Auf die Ausstrahlung ab dem 12. Oktober freut die 33-Jährige sich "gar nicht". Sie hat aktuell nicht einmal vor, sich die Folgen anzuschauen. "Ich will einfach, dass das Thema endlich vorbei ist.

Für Tara geht es um weit mehr als um eine TV-Show. "Es ist kein Format, wo ich gewinne und am Ende mit Geld rausgehe", sagt sie. Hier steht schließlich nicht ein Gewinn auf dem Spiel, sondern eine Beziehung – und damit im schlimmsten Fall "deine ganze Zukunft". "Du verlierst vielleicht die Person, die du über alles liebst", so Tara.

Online wurde bereits viel über das Schicksal von Tara und Dennis gerätselt – viele waren der Meinung, dass alles darauf hindeutet, dass die beiden noch ein Paar sind. Doch Tara stellt klar: "Viele Leute glauben jetzt ja online schon sie wissen alles – man weiß nichts".

Mehr will und darf Tara vorerst offenbar nicht verraten. Für sie zählt gerade nur eines: Das Kapitel, das sie als "das Schlimmste" ihres Lebens bezeichnet, soll endlich hinter ihr liegen. Was genau dahintersteckt, erfahren die Zuschauer ab dem 12. Oktober.