i Lili Paul-Roncalli mit Papa und Roncalli-Gründer Bernhard Paul Andreas Tischler / Vienna Press Hinter den Kulissen Die Wahrheit über Lili Paul-Roncallis Circus-Kindheit Lili Paul-Roncalli ist in der Manege aufgewachsen, ihr Zuhause zog auf Rädern von Ort zu Ort. Jetzt verrät sie, wie das Kindsein im Circus erlebte. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Lili Paul-Roncalli (28) war der Circus von klein auf Alltag. Als Tochter von Roncalli-Gründer und Zirkuslegende Bernhard Paul wuchs sich in der Manege auf. Statt eines fixen Zuhauses bedeuteten wechselnde Gastspielorte, Training und Shows ihre Kindheit. Doch für sie ist klar: Sie hätte sich keine schönere Kindheit vorstellen können.

Und sie war nicht allein: Mit Artistin Geraldine Philadelphia verbindet Lili bereits seit jungen Jahren eine enge Freundschaft. Während die beiden sich Backstage für die nächste Show fertigmachen, erinnern sie sich an die gemeinsame Kindheit im Circus zurück.

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Zwischen den Shows sind die beiden immer wieder in der Manege gewesen und haben gemeinsam mit ihren Müttern und Trainerinnen trainiert. "Wir haben sehr jung zusammen schon angefangen zu trainieren", erzählt sie – Lili ist Kontorsionistin, sie verbiegt sich schlangenhaft, während Geraldines Spezialgebiet die Ring- und Hula-Hoop Jonglage ist.

Lili erinnert sich dabei mit einem Lachen zurück: "Ich habe Geraldines Anfänge mitbekommen – auch ganz viele Hula-Hoop-Reifen an den Kopf geschmissen bekommen."

So ungewöhnlich wie dieser Alltag für viele klingen mag – Lili blickt mit viel Freude zurück. "Man lernt viele Sprachen, lernt viele verschiedene Kulturen kennen von klein auf. Eine sehr schöne Kindheit", strahlt sie.

Für die Artistin hat das Leben im Circus einen großen Vorteil: Sie ist eigentlich nie allein – ihre Familie und engsten Wegbegleiter sind immer in der Nähe und sie hat "eigentlich immer Gesellschaft."