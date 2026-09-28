i Schubertiade: Heinz Fischer zeigte sich beim Auftritt von Ildikó Raimondi völlig losgelöst Erich Marschik Rührte das Publikum Herziger Moment: Heinz Fischer überrascht Raimondi Ein bisschen Schubert, ein bisschen Wiener Schmäh und prominente Gäste. Auf Schloss Atzenbrugg ging das Vorfinale der Schubertiaden über die Bühne. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ildikó Raimondi und Bariton Günter Haumer sorgten gemeinsam mit den Philharmonia Schrammeln für einen sehr österreichischen Nachmittag zwischen Musik, Humor und großen Gefühlen auf Schloss Atzenbrugg.

Im Publikum saßen unter anderem der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer mit Ehefrau Margit, Maresa Hörbiger, Manuel Witting oder Maria Rauch-Kallat.

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Prominentes Schubertiaden-Vorfinale i ?

Für einen besonders persönlichen Moment sorgte Heinz Fischer selbst. Als Raimondi daran erinnerte, dass sie einst von ihm zur Österreichischen Kammersängerin ernannt worden war, stand der frühere Bundespräsident kurzerhand auf und umarmte sie.

Auch abseits der Bühne gab es einiges zu entdecken. Während Schuberts "Deutsche Tänze" erklangen, entdeckte Fischer durch ein Schlossfenster einen Drachen am rosaroten Himmel, beinahe wie bestellt zur Musik.

Nach dem Konzert war jedenfalls noch lange nicht Schluss. Elisabeth Gürtler lud Künstler und ausgewählte Gäste zum Empfang in ihre benachbarte Aumühle, wo der Nachmittag gemütlich ausklang.

Ganz vorbei ist die Saison allerdings noch nicht. Am 4. Oktober steht in Atzenbrugg mit "Orgel trifft Volksmusik" das letzte Konzert der Schubertiaden 2026 auf dem Programm.