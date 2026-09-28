i Mateschitz und Swarovski werden durch die Wüste brettern. Montage: IMAGO / Jan Huebner, oliver de la haye Unter bekannten Decknamen Swarovski und Mateschitz zieht's erneut in die Wüste Zwei unauffällige Namen, zwei prominente Rallye-Fans: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz geben ab heute bei der Rallye du Maroc wieder Gas. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz haben sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere Rallyes bestritten. Nun steht für das Paar mit der "Rallye du Maroc" das nächste Wüsten-Abenteuer an.

Doch wer auf der offiziellen Startliste nach Swarovski oder Mateschitz sucht, könnte die beiden glatt übersehen. Denn unter ihren echten Namen sind die beiden nicht zu finden. Wer hingegen nach "Vic Flip" oder "Mark Mustermann" sucht, wird fündig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Victoria Swarovski & Mark Mateschitz i ?

Dabei handelt es sich um die mittlerweile bekannten Rallye-Decknamen des Promi-Paares, welche somit verraten: Swarovski startet in Marokko mit der Startnummer 256, Mateschitz mit der Nummer 234.

Geheim sind die Rallye-Identitäten längst nicht mehr. Schon bei der "Rallye Dakar" im Jänner gingen Victoria Swarovski und Mark Mateschitz unter genau diesen Pseudonymen an den Start. Die beiden – nicht mehr ganz so geheimen – Decknamen verraten jetzt das bereits heute, am 28. September, das nächste Wüstenabenteuer für das Promi-Paar ansteht.

Heute wird aufgewärmt

Zum Auftakt der "Rallye du Maroc" steht am Montag zunächst der sogenannte Shakedown auf dem Programm. Dabei können die Teams ihre Fahrzeuge noch einmal testen, bevor es am Dienstag richtig losgeht. Die erste Etappe führt von Agadir nach Zagora, bis Samstag folgen insgesamt fünf Etappen.

"Vic Flip" und "Mark Mustermann" also ab heute wieder auf Wüstenkurs.