i Bald Ekel-Essen, statt Schokolade für Simone im Dschungel? Andreas Tischler / Vienna Press Mischt bald Reality-Show auf Dschungelcamp? Simone Lugner spricht über ihre TV-Pläne In wenigen Tagen startet das "Forsthaus Rampensau" mit Simone Lugner als Teilnehmerin. Nun scheint sie auf den Reality-Geschmack gekommen zu sein. Von Romina Colerus 28.09.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch bevor "Forsthaus Rampensau" überhaupt Premiere feiert, wird schon über Simone Lugners nächstes mögliches Reality-Abenteuer spekuliert. Sogar das "Dschungelcamp" wird bereits ins Spiel gebracht. Fix ist davon allerdings nichts.

Lugner selbst bestätigt lediglich im Gespräch mit "Heute", dass sie sich weitere Reality-Formate durchaus vorstellen kann. "Es geht gar nicht darum, dass da schon etwas fix wäre", stellt sie klar.

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"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Mittlerweile arbeitet sie mit einer Agentin in Deutschland zusammen, die in der Branche gut vernetzt sein soll. Für Lugner könnte sich damit auch jenseits der österreichischen TV-Grenzen die eine oder andere Tür öffnen.

Das "Forsthaus" könnte dabei durchaus zum Sprungbrett werden. "Bisher kennt man mich ja im Reality-TV eigentlich nicht", sagt sie. Möglichkeiten für andere Formate habe es schon gegeben, doch entweder fehlte ihr dafür der Urlaub oder es scheiterte an der Zeit.

Um jeden Preis ins nächste Format ziehen will die Witwe von Richard Lugner aber nicht. "Es sollte schon zu mir passen." Im Reality-TV werde schließlich stark nach bestimmten Charakteren gecastet. Bei ihr müsse sich wohl erst zeigen, in welche Rolle sie für Produktionen passt.

Ob am Ende tatsächlich Australien ruft, bleibt also vorerst Spekulation. Dass Simone Lugner grundsätzlich offen für weitere Reality-Auftritte ist, steht außer Frage.