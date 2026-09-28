i Kristina Worseg startet mit Podcast durch zVg Schonungslos ehrlich Promi-Zahnärztin Worseg nimmt sich Abnehmspritze vor Zähne allein sind ihr nicht genug. Die Zahnärztin Kristina Worseg erweitert jetzt ihr Revier und startet mit "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg". Von Romina Colerus 28.09.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Auftakt von "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg" geht es gleich um ein Thema, über das derzeit gefühlt jeder spricht, die Abnehmspritze. Gemeinsam mit Expertin Yvonne Winhofer-Stöckl will Kristina Worseg klären, was hinter dem Hype steckt, für wen eine Behandlung überhaupt infrage kommt und was dabei gerne unter den Tisch fällt.

Denn bei Ozempic und Co. wird im Netz längst kräftig mitgeredet, nicht immer mit medizinischem Tiefgang. Genau da will Worseg ansetzen. Weniger Halbwissen, mehr verständliche Antworten und möglichst wenig Fachchinesisch.

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Kristina Worseg zeigt in "Heute" ihre Robe für den Opernball am 12. Februar i ?

Auch Adipositas und Ernährung spielen in der ersten Folge eine Rolle. Denn eines soll trotz Spritze nicht vergessen werden, eine ausgewogene Ernährung bleibt ein wichtiger Teil einer nachhaltigen Behandlung.

Die Premiere von "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg" ging am 27. September um 11 Uhr über die Bühne. Zu sehen und zu hören ist der Talk auf YouTube und den gängigen Podcast-Plattformen.