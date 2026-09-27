i Nadine Mirada mit Freund Dominic Schober Andreas Tischler / Vienna Press Top-Model verlobt Blutiger Antrag! Nadine Mirada sagt nach MMA-Fight "Ja" Erst flogen die Fäuste, dann funkelte der Ring. MMA-Fighter Dominic Schober ging nach seinem Kampf vor Austro-Model Nadine Mirada auf die Knie. Von Romina Colerus 27.09.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht einmal ein Cut am Auge konnte "The Dom" Dominic Schober von seinem Plan abhalten. Nach dem Fight holte Schober den Ring hervor und kniete vor seiner sichtlich überraschten Freundin, dem Top-Model Nadine Mirada (37), nieder.

Mirada, ganz in Schwarz, kämpfte mit den Tränen und sagte, ohne auch nur eine Sekunde zu überlege, "Ja". Kurz darauf hob Schober seine frisch Verlobte in die Höhe, während sie ihre Hand samt Ring stolz in die Luft streckte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nadine Mirada in der "Very Sexy"-Kollektion i ?

Die Liebesgeschichte der beiden begann übrigens ungewöhnlich. Schober war ursprünglich Miradas Bodyguard. Daraus wurde schließlich Liebe. Erst Anfang September zeigte sich das Paar erstmals ganz offiziell gemeinsam. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits rund ein Jahr zusammen.

Für Schober wurde der Abend bei OKTAGON 94 im Deutsche Bank Park in Frankfurt damit jedenfalls auch abseits des Sports unvergesslich. Der 35-Jährige war dort am Samstag im Einsatz.