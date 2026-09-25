i Tom Neuwirth hat eine klare Meinung zu Hatern Andreas Tischler / Vienna Press Was ihn wirklich trifft Tom Neuwirth spricht Klartext: So geht er mit Hatern um Seit Jahren steht Tom Neuwirth im Rampenlicht, seine Kunstfigur Conchita polarisiert. Wie er mit ihm entgegengebrachten Hass umgeht, verrät er jetzt. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Conchita Wurst wurde Tom Neuwirth weltberühmt - und mit dem Rampenlicht war plötzlich auch jede Menge Meinung über ihn da. Doch wie sehr treffen ihn negative Kommentare heute eigentlich noch? Bei "Treffpunkt Österreich zu Mittag" gibt der Sänger eine überraschende Antwort.

"Gar nicht," lautet seine klare Antwort, auf die Frage, wie er mit Hass umgeht. "Ich muss sagen, ich weiß es nicht – mir kommt vor, ich kriege nicht so viel davon ab und wenn ich es lese, berührt es mich nicht", erklärt der Neuwirth. Dass er Kritik grundsätzlich nicht wahrnimmt, meint er damit aber nicht.

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Denn Tom hat eine klare Grenze – und die hat weniger mit dem Kommentar selbst als mit der Person dahinter zu tun. "Ich glaube, ich bin dann zu bekommen, wenn ich weiß, ich hab irgendetwas nicht gut gemacht und wenn die Menschen, die mir am nächsten sind, mit mir ein Problem haben."

Ein fremder Hater kann ihn also kaum aus der Ruhe bringen – denn "wenn ich die Person nicht kenne, dann ist es mir a bissl wurst" – aber Kritik von Menschen, die ihm wirklich nahestehen, dagegen schon.

Und so scheint für Tom Neuwirth längst klar zu sein, welche Stimmen wirklich zählen: Nicht die lautesten im Internet - sondern die Menschen, die ihm nahestehen.