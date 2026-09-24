i Alexavius Hefko mit Designerin Martina Mueller Callisti bei der Fashion Show Thomas Lerch VIP-Auflauf für "CALLISTI" Fashion-Show sorgt für prominente Standing Ovations Volles Haus, zahlreiche VIPs und Standing Ovations: CALLISTI lud zur Präsentation der neuen Herbst-/Winterkollektion ins SO/ Vienna. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wiener Modelabel "CALLISTI" von Designerin Martina Mueller Callisti stellte am 23. September seine neue Kollektion "Modern Icons" vor. Für diesen besonderen Abend wurde die Lobby des SO/Vienna Hotels zur großen Fashion-Bühne.

Zahlreiche bekannte und modebegeisterte Gesichter aus der Wiener Society ließen sich die besonderen Mode-Kreationen der Herbst/Winterkollektion des Wiener Labels nicht entgehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

CALLISTI Fashion Show i ?

Durch den Abend führt Sasa Schwarzjirg, während unter anderem Model Kerstin Lechner, Sängerin Dorretta Carter, Model Alexavius Hefko, Moderatorin Julia Furdea oder Künstler Franz Josef Baur die Designs aus den ersten Reihen bewunderten.

Die Location war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Als schließlich die Models die neuen CALLISTI-Looks über den Laufsteg schickten, wurde die Designerin und ihr Team mit großem Applaus belohnt. Das Publikum zeigte sich von der Show begeistert – am Ende gab es sogar Standing Ovations.