i Das Vater-Sohn-Gespann Julian & Tom aus „Mein Gemeindebau“ vervollständigen als letztes Paar das „Forsthaus Rampensau“ ATV/Bernhard Eder "Forsthaus Rampensau" Hütte voll! Gemeindebau-Stars ziehen als Letzte ein Mit Julian und Papa Tom aus "Mein Gemeindebau" steht das elfte und letzte Paar für die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau" fest. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pheromon-Parfüm, Rap-Einlagen und jede Menge Gemeindebau-Charme. Julian hat sich längst eine eigene Fangemeinde erspielt. Im "Forsthaus Rampensau" bekommt er nun Verstärkung vom eigenen Papa. Tom soll offenbar dafür sorgen, dass der Sohnemann auf der Kärntner Alm nicht völlig abhebt.

"Wir wollen im Forsthaus eine gute Zeit haben, haben aber auch den Sieg im Blick", macht Tom gleich klar. Julian wiederum denkt schon an die Eigenwerbung. "Im Forsthaus werde ich so oft als möglich das T-Shirt meiner Band 'DONIJP' tragen, damit ich den anderen meine musikalische Seite zeigen kann. Und gute Werbung ist es auch."

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"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Und selbst für die 20.000 Euro Preisgeld gäbe es bereits einen Plan. "Mit dem Gewinn würde ich einen Tourbus für die Band kaufen und dann österreichweit auftreten", verrät er.

Mit Julian und Tom ist der Cast nun komplett. Insgesamt ziehen 11 Paare und 22 Promis ins "Forsthaus". Darunter Simone Lugner und Alexander, Krappi und Vanessa sowie Susi und Norbert. Los geht’s am 9. Oktober um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.