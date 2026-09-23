i Mirjam Weichselbraun moderiert "Universum - Die Show". Mit dabei: Michael Mittermeier, Fritz Strobl und Hilde Dalik ORF/Roman Zach-Kiesling "Mein Leben lang vorbereitet" Mittermeier, Dalik und Strobl vor großer Nervenprobe Kurz vor der ORF-Quizshow steigt die Spannung: Für Mittermeier, Dalik und Strobl wird es am Samstag ernst. "Heute" traf die Promis im Studio. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Comedy-Star Michael Mittermeier, Schauspielerin Hilde Dalik und Ex-Ski-Profi Fritz Strobl wird die neue Ausgabe der ORF-Quizshow "Universum - Die Show" am Samstag, dem 26. September, zur Nervenprobe. Gemeinsam im Team mit jeweils einem Fan stellen sich die drei dem Fragenhagel von Moderatorin Mirjam Weichselbraun – um für ihren Partner eine Traumreise zu gewinnen. Der Druck ist also da – und für die Vorbereitung gab es ganz unterschiedliche Strategien.

"Aufzeichnungen machen mich lustigerweise nervöser als Livesendungen", erzählt Quiz-Moderatorin Mirjam Weichselbraun im "Heute"-Talk kurz vor der Show-Aufzeichnung. Und auch wenn die Tirolerin hinter und nicht vor dem Quizpult steht – nervös ist sie trotzdem.

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Doch sie scheint bestens vorbereitet: Sie kennt alle Fragen und will auch bei den Antworten abliefern können: "Ich will auch nicht einfach nur dastehen und sagen, das ist falsch das ist richtig. Das ist halt dann auch mein Job, dass ich ein paar Sachen dann weiß," erzählt sie. Aber mit den Kandidaten Platz tauschen möchte sie trotzdem nicht: "Weil Gäste eben nicht nur da sind, um Fragen zu beantworten – da kommt der Unterhaltungsfaktor dazu. Gast sein in solchen Sendungen ist gar nicht so leicht."

Also, die Moderatorin ist in Quiz-Hochform – aber auch Hilde Dalik scheint gute Voraussetzungen zu haben. "Ich glaube, ich habe mich mein Leben lang vorbereitet, weil ich viel Universum geschaut habe, als Kind schon," erzählt sie lachend im "Heute"-Talk. Sollte sich ihr jahrelang angesammeltes Wissen doch als lückenhaft erweisen, hat sie ein Ass im Ärmeln: Ihr Bauchgefühl – denn diesem vertraut sie "zu 99 Prozent".

Michael Mittermeier wiederum hält nicht viel vom Lernen - er hat andere Strategien: "Du kannst dich auf so Sendungen eh nicht vorbereiten", meint er nur 30 Minuten vor Aufzeichnungsstart ganz locker. Lieber vertraut er seinem ersten Gefühl.

Ob sich am Ende Team Mittermeier, Dalik oder Strobl durchsetzen kann, zeigt sich am Samstag, dem 26. September, um 20:15 auf ORF2.