Heute"-Talk" fetchpriority="high" /> i Mirjam Weichselbraun spricht offen im "Heute"-Talk ORF/Roman Zach-Kiesling Über Kritik & Herzensprojekte Warum Weichselbraun ihre eigenen Shows nicht anschaut Moderatorin Mirjam Weichselbraun im "Heute"-Talk über strenge Selbstkritik, Nervosität und wofür ihr TV-Herz wirklich schlägt. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 26. September führt Mirjam Weichselbraun zum dritten Mal durch das ORF-Quiz "Universum – Die Show". "Heute" traf die Moderatorin kurz vor der Aufzeichnung in Wien zum Talk in ihrer Garderobe – offen und ehrlich sprach die 44-Jährige über das Format, Shows, für die ihr Herz schlägt und warum sie mit sich selbst oft besonders hart ins Gericht geht.

Ob sie nach einer Sendung mit ihrer Leistung zufrieden ist oder mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht – noch einmal ansehen möchte sie sich ihre Auftritte so oder so nicht. "Ich weiß, wenn ich mir das anschaue, dass ich oft zu kritisch mit mir bin, dass ich mich auf Sachen fokussiere, die eigentlich im Großen und Ganzen nicht wichtig sind," erzählt die Moderatorin.

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Weichselbraun tendiert immer dazu, ihre härteste Kritikerin zu sein: "Ich denke mir immer, das ist halt mein Job, und jeder will seinen Job so gut wie möglich machen. Und mich ärgert es dann schon, wenn ich das Gefühl habe, manches hat nicht so funktioniert. Das kann ich nicht ganz so leicht abschütteln," so Weichselbraun offen. Inzwischen versucht die Moderatorin jedoch, etwas sanfter mit sich selbst um zu gehen und sie ist sich sicher: "Ich glaube, das wird immer besser."

Nicht nur sie selbst schaut sich ihre eigenen Auftritte nicht an – auch ihre Kinder haben Mama bisher offenbar kaum im Fernsehen erlebt. "Ich glaube, auch meine Kinder haben nie eine Sendung gesehen", verrät die Moderatorin lachend im "Heute"-Talk.

Nervosität bleibt nach vielen Jahren

Die 44-Jährige steht seit Jahrzehnten auf den größten TV-Bühnen des Landes – und wird trotzdem noch immer vor jeder Live-Show und vor jeder Aufzeichnung nervös. Jedes Mal denkt sie sich: "Das müsste jetzt auch mal besser werden." Doch die Nervosität bleibt auch nach vielen Jahren im Show-Business.

Unterhaltung mit Haltung, "dafür schlägt mein Herz"

Was sie nach all den Jahren im Fernsehen antreibt, weiß Weichselbraun hingegen ganz genau. "Ich liebe große Shows", sagt sie. Unterhaltung war immer, und wird wohl immer ein Teil von ihr sein. Doch eines ist ihr heute besonders wichtig: "Unterhaltung mit Haltung ist, glaube, das, wofür mein Herz immer schlägt."

Sie muss also mit vollem Herzen hinter ihren Projekten stehen. Und da gibt es dann auch Shows, die dann wegfallen, weil diese ihre Haltung nicht widerspiegeln. Wo sie die klare Reißlinie zieht: "Ich finde Unterhaltung nicht mehr lustig, wenn es auf Kosten von Leuten geht."

Für Mirjam Weichselbraun gehören große Shows und Haltung längst zusammen. Dass sie am 26. September mit "Universum – Die Show" im ORF erneut auf der Bühne steht, passt da wohl perfekt ins Bild.