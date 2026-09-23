i Kristina Sprenger küsst ihren Kollegen David Oberkogler Andreas Tischler / Vienna Press Und alle dürfen es sehen ... Huch, wen küsst Kristina Sprenger denn hier? Bei den Proben im Stadttheater Berndorf geht Kristina Sprenger mit Schauspielkollege David Oberkogler ordentlich auf Tuchfühlung, Kuss inklusive. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Sorge, Gerald Gerstbauer: Alles nur Theater! Seit September 2011 ist Kristina Sprenger mit ihm verheiratet, gemeinsam haben die beiden eine Tochter.

Auf der Bühne darf die Schauspielerin trotzdem "fremdküssen" - wenn es das Drehbuch verlangt. Für "Alles was sie wollen" probt Sprenger derzeit mit David Oberkogler im Stadttheater Berndorf und wie die Bilder zeigen, gehört eben auch ein inniger Kuss zum Programm.

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Ein gutes Team auf der Bühne: Kristina Sprenger und David Oberkogler Andreas Tischler / Vienna Press

Sprenger spielt im Stück die erfolgreiche Theaterautorin "Lucie", die unter einer Schreibblockade leidet. Oberkogler ist ihr Nachbar "Thomas". Eine kaputte Badewanne bringt die beiden zusammen, aus der Begegnung wird mehr und plötzlich ist die Inspiration wieder da.

Happy Birthday! 50 Kerzen für Kristina Sprenger i ?

Ab 1. Oktober ist die Komödie sieben Mal im Stadttheater Berndorf zu sehen. Bis dahin wird also noch fleißig geprobt – Küssen inklusive.