Huch, wen küsst Kristina Sprenger denn hier?

Keine Sorge, Gerald Gerstbauer: Alles nur Theater! Seit September 2011 ist Kristina Sprenger mit ihm verheiratet, gemeinsam haben die beiden eine Tochter.
Auf der Bühne darf die Schauspielerin trotzdem "fremdküssen" - wenn es das Drehbuch verlangt. Für "Alles was sie wollen" probt Sprenger derzeit mit David Oberkogler im Stadttheater Berndorf und wie die Bilder zeigen, gehört eben auch ein inniger Kuss zum Programm.
Sprenger spielt im Stück die erfolgreiche Theaterautorin "Lucie", die unter einer Schreibblockade leidet. Oberkogler ist ihr Nachbar "Thomas". Eine kaputte Badewanne bringt die beiden zusammen, aus der Begegnung wird mehr und plötzlich ist die Inspiration wieder da.
Ab 1. Oktober ist die Komödie sieben Mal im Stadttheater Berndorf zu sehen. Bis dahin wird also noch fleißig geprobt – Küssen inklusive.