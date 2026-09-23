i Lilian Klebow und Erich Altenkopf hatten Spaß bei der Eröffnung in der Marx Halle. Andreas Tischler / Vienna Press VIPs auf Zeitreise Klebow und Altenkopf auf wilder Wikinger-Mission Ein Abend in einer anderen Welt: Zahlreiche VIPs tauchten bei der Eröffnung von "WIKINGER – Ein immersives Erlebnis" ins Reich der Nordmänner ein. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wikinger sind zurück – zumindest in Wien. Am Dienstag, dem 22. September, eröffnete in der MARX Halle eine nordische Erlebniswelt. Bei der exklusiven Eröffnung von "WIKINGER – Ein immersives Erlebnis" mischten sich zahlreiche bekannte Gesichter unter die Gäste – und diese ging es mehr als tausend Jahre zurück.

Das Schauspielerpaar Lilian Klebow und Erich Altenkopf scheint jedenfalls Gefallen an der immersiven Ausstellung gefunden zu haben. Vor der imposanten Kulisse posieren die beiden mit Schwert und Axt.

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VIP-Eröffnung "WIKINGER - Ein immersives Erlebnis" i ?

Doch nicht nur die beiden Schauspieler ließen sich den Abend in der Wiener MARX Halle nicht entgehen. Auch die Kabarettisten Klaus Eckel und Wolfgang "Fifi" Pissecker oder die Schauspieler Barbara Wussow und Albert Fortell kamen zur exklusiven Eröffnung.

Die immersive Schau nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Welt von Ragnar Lodbrok und Königin Aslaug. Große Projektionen, Soundeffekte und Virtual Reality sollen dabei mitten ins Geschehen versetzen.

Nach der Zeitreise in den hohen Norden wurde es wieder gemütlich: Bei Drinks ließen die VIPs den Abend ausklingen. Nach diesem Eröffnungsabend ist die Ausstellung jetzt zugänglich - "WIKINGER - Ein immersives Erlebnis" ist bis zum 10. Jänner 2027 geöffnet.