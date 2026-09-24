i Lucas Fendrich schickt neue Musik ins Rennen Manfred Baumann Geht unter die Haut Warum Lucas Fendrich jetzt "meier" ist Jetzt gibt es was auf die Ohren! Lucas Fendrich präsentierte am 24. September sein zweites deutschsprachiges Album in Wien. Von Romina Colerus 24.09.2026, 21:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lucas Fendrich (40) meldet sich mit neuer Musik zurück. Am Donnerstagabend präsentierte der Sänger in der "CUPRA City Garage" sein zweites deutschsprachiges Album "meier", inklusive Live-Musik und Einblicken hinter die Kulissen.

Der Titel klingt zunächst ungewöhnlich, ist aber ganz bewusst gewählt. "meier" steht im Wienerischen sinngemäß für "fertig" oder "erledigt".

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Das Cover von "meier" Manfred Baumann

Bei der Release-Feier in der Wiener Innenstadt stellte der Musiker die neuen Songs erstmals im Rahmen des Albums vor und erzählte auch, wie "meier" entstanden ist. Dabei wurde schnell klar, wie persönlich die neue Platte geworden ist.

Lucas Fendrich im Talk über sein Album, seine neue Aufgabe und die Liebe i ?

Denn für Fendrich ist Songschreiben fast wie Tagebuchschreiben. Seine Lieder sind aus dem Leben gegriffen, vieles davon hat er selbst erlebt. Mit seinen Songs verarbeitet er Dinge, die ihm tatsächlich widerfahren sind. Musik ist für ihn ein Ventil.

Musikalisch bleibt Fendrich seiner deutschsprachigen Linie treu. Erst im März 2025 hatte der Sänger mit "Rezeptfrei" sein Debütalbum veröffentlicht. Eineinhalb Jahre später folgt bereits der Nachfolger und der trägt mit "meier" einen Titel, der wohl kaum wienerischer sein könnte.

Wer die neuen (und auch die älteren) live hören möchte, der hat am 3. Oktober im Wiener Portofino die Gelegenheit dazu. Es gibt noch Restkarten.