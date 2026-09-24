i Andreas Tischler / Vienna Press ORF-Programmpräsentation Thurnher Chefin – alle Augen sind auf Pig gerichtet Neues Programm, Auszeichnungen und ein großes Wiedersehen. Donnerstagabend (24. September) wurde groß in den Hallen des ORF gefeiert. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 20:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neues Programm, neue Führung, neue Vorzeichen. Bei der ORF-Programmpräsentation 2027 am Donnerstagabend (24. September) am Küniglberg ging es längst nicht nur um Shows, Serien und große TV-Momente. Es war zugleich die erste große Präsentation nach der Causa Roland Weißmann und damit auch ein sichtbarer Neustart an der ORF-Spitze.

Noch führt Ingrid Thurnher offiziell den ORF. Nach dem Rücktritt von Weißmann übernahm sie im Frühjahr 2026 die Generaldirektion und bleibt noch bis 31. Dezember 2026 im Amt.

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ORF-Programmpräsentation i ?

Doch der nächste Chef steht längst in den Startlöchern: Clemens Pig übernimmt mit 1. Jänner 2027 offiziell die Generaldirektion. Bei der Präsentation des Programms für 2027 hatte der designierte ORF-Chef damit bereits seinen ersten großen Auftritt vor Branche, Medien und zahlreichen Gästen.

Inhaltlich zeigte der ORF am Mediencampus, womit er im kommenden Jahr punkten will. Von großen Unterhaltungsshows über neue Fiction bis zu Dokus und Sport. Gleichzeitig wurden auch die ORF-Awards vergeben.

So wird der Abend am Küniglberg mehr als nur die übliche Vorschau aufs kommende Fernsehjahr. Thurnher führt noch, Pig steht bereits für die nächste Ära bereit. Ab 1. Jänner liegt das Programm dann auch offiziell in seiner Verantwortung.

Bis spät in die Nacht feierten in den Hallen des ORF auch unzählige bekannte Gesichter wie ORF-Star Armin Assinger, Moderatorin Silvia Schneider, Star-Geigerin Lidia Baich, Ö3-Chef Michael Pauser, Ö3-Moderatorin Gabi Hiller oder Sänger Julian le Play.