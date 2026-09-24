i Simone Lugner bei der Eröffnung der Kaiser Wiesn Andreas Tischler / Vienna Press VIP-Wiesn-Auftakt in Wien Prost, "Bienchen"! Simone Lugner eröffnet Kaiser Wiesn Die Kaiser Wiesn ist eröffnet - und die Wiener Promis mittendrin. Simone Lugner, Jazz Gitti oder auch Dompfarrer Toni Faber trafen sich zum Auftakt. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

München legte vergangenes Wochenende vor – doch jetzt zieht Wien nach! Und das lässt sich Lugner-Witwe Simone nicht entgehen. Bei der Eröffnung der Kaiser Wiesn im Wiener Prater am Donnerstag, dem 24. September, mischte auch "Bienchen" unter den Gästen mit.

Auf der Kaiserwiese wurde die neue Saison gebührend eingeläutet. Kaiser-Wiesn-Chef Johann Pittermann begrüßte die Gäste und stimmte gemeinsam mit den Promis auf die kommenden Festwochen an.

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Kaiser Wiesn Eröffnung i ?

Im Dirndl und Lederhosen wurden die ersten Krüge der fünften Kaiser Wiesn gefüllt. Auch Dompfarrer Toni Faber ließ sich den Wiesn-Auftakt nicht entgehen - der geistliche Beistand fürs Anstoßen war damit schon einmal gesichert.

Doch auch zahlreiche weitere bekannte Gesichter wollten keinen Wiesn-Tag verpassen und tanzten bereits an Tag eins im Prater an. Darunter: Sängerin Jazz Gitti, die im pinken Dirndl und guter Laune ins Festzelt kam.

Die Wiener Kaiser Wiesn ist offiziell eröffnet! Ab jetzt und bis zum 11. Oktober im Wiener Prater das Dirndl ausgeführt werden.