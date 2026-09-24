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Simone Lugner bei der Eröffnung der Kaiser Wiesn
Simone Lugner bei der Eröffnung der Kaiser Wiesn
Andreas Tischler / Vienna Press
VIP-Wiesn-Auftakt in Wien

Prost, "Bienchen"! Simone Lugner eröffnet Kaiser Wiesn

Die Kaiser Wiesn ist eröffnet - und die Wiener Promis mittendrin. Simone Lugner, Jazz Gitti oder auch Dompfarrer Toni Faber trafen sich zum Auftakt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
24.09.2026, 21:50
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München legte vergangenes Wochenende vor – doch jetzt zieht Wien nach! Und das lässt sich Lugner-Witwe Simone nicht entgehen. Bei der Eröffnung der Kaiser Wiesn im Wiener Prater am Donnerstag, dem 24. September, mischte auch "Bienchen" unter den Gästen mit.

Auf der Kaiserwiese wurde die neue Saison gebührend eingeläutet. Kaiser-Wiesn-Chef Johann Pittermann begrüßte die Gäste und stimmte gemeinsam mit den Promis auf die kommenden Festwochen an.

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Im Dirndl und Lederhosen wurden die ersten Krüge der fünften Kaiser Wiesn gefüllt. Auch Dompfarrer Toni Faber ließ sich den Wiesn-Auftakt nicht entgehen - der geistliche Beistand fürs Anstoßen war damit schon einmal gesichert.

Jetzt lesen: Lugner, Jazz Gitti und Cosmó machen gemeinsame Sache

Doch auch zahlreiche weitere bekannte Gesichter wollten keinen Wiesn-Tag verpassen und tanzten bereits an Tag eins im Prater an. Darunter: Sängerin Jazz Gitti, die im pinken Dirndl und guter Laune ins Festzelt kam.

Die Wiener Kaiser Wiesn ist offiziell eröffnet! Ab jetzt und bis zum 11. Oktober im Wiener Prater das Dirndl ausgeführt werden.

red,24.09.2026, 21:50
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