i Martina Kaiser dreht ein neues ORF-Projekt Instagram / martinakaiser Neues TV-Projekt Zurück vor der Kamera: ORF-Comeback für Martina Kaiser Lange war Ex-Lottofee Martina fixer Bestandteil des ORF-Programms, dann war plötzlich Schluss. Doch jetzt gibt es ein überraschendes Wiedersehen. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Martina Kaiser ist wieder da, wo sie einst ihre Tage vor der Kamera verbrachte: Im ORF. Ein neues Posting der Ex-Glücksfee zeigt sie mitten im Studio. Und es verrät bereits, was 2027 auf die Zuschauer wartet.

Drei Jahre ist es her, seit sie das Studio verlassen musste. Der ORF strich die Moderation der "EuroMillionen" im Zuge von Sparmaßnahmen, Kaiser musste gehen. Doch jetzt meldet die Moderatorin sich mit einem Bild, das bei Fans für ein Déjà-vu sorgen dürfte.

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Kaiser steht wieder vor der Kamera, markiert ORF III und schreibt dazu: "Thanks for having me" ("Danke für die Einladung"). Doch sie verrät auch – für sie geht es nicht zurück ins "Euromillionen"-Studio. Dieses Mal steht sie für ein anderes Projekt vor der Linse.

Martina Kaiser steht wieder vor der Kamera Instagram / martinakaiser

"Die 'Gen X' Doku 2027 im TV", schreibt sie dazu. Mit den Worten "It's a wrap" ("Das war's") macht sie ebenfalls klar, dass die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind.

Jetzt also das nächste Kapitel. Ob es bei diesem TV-Projekt bleibt oder aus dem Bumerang eine längere Rückkehr wird, bleibt offen. Fest steht: 2027 ist sie wieder im ORF zu sehen.