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Wolfgang Ambros nimmt sich neben seinen Konzerten auf Tour auch Zeit für Sightseeing
Wolfgang Ambros nimmt sich neben seinen Konzerten auf Tour auch Zeit für Sightseeing
IMAGO/Daniel Scharinger / Instagram wolfgang.ambros
Austropop-Legende unterwegs

Vor Konzert: Ambros geht mit Frau auf Sightseeing-Tour

Bevor Wolfgang Ambros in Regensburg auf der Bühne steht, erkundet der Austropop-Star gemeinsam mit seiner Uta die Stadt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
25.09.2026, 22:50
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Austropop-Legende Wolfgang Ambros (74) ist derzeit auf Tour. Nachdem er in Wien gleich zwei Abende hintereinander das Publikum begeisterte, ging es für ihn jetzt weiter ins Nachbarland. In Regensburg stehen zwei weitere Konzerte der "Ambros pur! Vol. VII"-Tour an.

Vor dem großen Auftritt blieb allerdings noch Zeit für eine kleine Sightseeing-Runde. Der "Schifoan"-Sänger nutzte die Zeit für einen Abstecher in die Regensburger Altstadt.

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Der 74-Jährige teilte gleich mehrere Eindrücke von seinem Ausflug. Ambros zeigt sich gemeinsam mit seiner Frau Uta Frau im Regensburger Dom. "Sightseeing in Regensburg", schreibt Ambros zu dem gemeinsamen Selfie des Paares.

Ob er sich dabei gleich den Segen für einen erfolgreichen Konzertabend abholen wollte? Zumindest stattete Ambros dem Namenspatron des Doms einen Besuch ab. Unter einem weiteren Foto vom Altar schreibt er: "Besuch beim heiligen Wolfgang."

Bevor er also seine Hits bei zwei restlos ausverkauften Konzerten zum Besten gibt, blieb offenbar noch Zeit für ein bisschen Ruhe und Kultur. Und ein kleiner himmlischer Beistand vor dem Auftritt kann ja nicht schaden.

red,25.09.2026, 22:50
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