i Cosmós erstes Album "LIEBER TRÄUM ICH WEITER" ist jetzt verfügbar Helmut Graf Debütalbum ist da! "Keine Sekunde dafür schämen": Cosmó meldet sich zurück Cosmó hat Grund zum Feiern: Sein Debütalbum "LIEBER TRÄUM ICH WEITER" ist da. Darin richtet der ESC-Star eine klare Botschaft an seine Generation. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 21:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ESC-Star Cosmó (Benjamin Gedeon) ist heute ein besonderer Tag: Sein erstes Album "LIEBER TRÄUM ICH WEITER" ist da. Zwischen Zukunftsängsten, großen Träumen und ganz persönlichen Geschichten zeigt der 20-Jährige auf 11 Songs, was ihn gerade beschäftigt.

Cosmó kennt den großen Auftritt. Im Mai stand er für Österreich auf der ESC-Bühne in Wien, jetzt folgt der nächste Schritt. "Ich möchte so vielen danken, die an dieses Projekt mit mir geglaubt und an diesem Projekt mit genauso viel Leidenschaft gearbeitet haben", so der Sänger zum Release.

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Ein Album für die "verlorene Generation"

Dabei geht es für COSMÓ auch um mehr als neue Musik. Er macht klar: Seine neue Musik richtet sich vor allem an eine Gruppe: "Ich habe dieses Album geschrieben für alle, die denken, wir wären ansatzweise eine 'verlorene Generation'", erklärt er. Seine Antwort darauf ist klar: "Ich bin ein Träumer und ich werde mich keine Sekunde dafür schämen."

Jetzt steht für Cosmó das nächste Kapitel an. Und der Release wird natürlich auch gefeiert – passend zum Album gab es für den Sänger eine Cosmó-Torte.

Und lange bleibt es für den Sänger nicht bei neuen Songs aus dem Studio: Bald geht er mit seiner Musik auch live auf Tour. Mit seiner Band führt ihn die "Lieber tour ich weiter"-Tour ab dem 4. Oktober durch Deutschland und Österreich.