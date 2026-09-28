i Nadine Mirada will heiraten humanicshoes Erste Worte nach großem Moment "Kein Drehbuch": Nadine Mirada über Verlobungsmoment Liebe wie im Film, aber ohne Drehbuch. Top-Model Nadine Mirada hat sich verlobt und spricht nun über ihren Moment. Von Romina Colerus 28.09.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Überraschung ist geglückt und Nadine Mirada schwebt noch immer auf Wolke sieben. Nachdem Dominic Schober ihr vor riesiger Kulisse die Frage aller Fragen gestellt hatte, erzählt die frisch Verlobte nun im "Heute"-Talk, wie sie diesen Moment erlebt hat.

"60.000 Menschen im Stadion, Millionen Zuschauer live vor den TV-Bildschirmen und plötzlich gab es für mich nur noch Dominic und diesen einen magischen Moment", schwärmt Mirada.

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Nadine Mirada mit Verlobten Dominic Schober Andreas Tischler / Vienna Press

Für sie fühlte sich der Antrag beinahe unwirklich an. "Als er mir die Frage aller Fragen stellte, fühlte ich mich wie Cinderella in meinem eigenen Märchen."

Dass sie "Ja" gesagt hat, war in diesem Moment keine Frage. "Ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Kein Drehbuch, kein Film, sondern unsere ganz persönliche Liebesgeschichte", sagt sie zu "Heute".

"Unser nächstes Kapitel beginnt jetzt", strahlt sie. Wann und wo das Paar heiraten möchte wird (noch) nicht verraten ...