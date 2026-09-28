i Für Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena wurde aus einem September-Wochenende in Tirol ein ganz besonderes: Der Gastronom und die Unfallchirurgin haben am 25. September geheiratet. zVg Romantisch Luigi Barbaro Jr. hat beim Stanglwirt "Ja" gesagt Für Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena wurde aus einem September-Wochenende in Tirol ein ganz besonderes: Sie haben am 25. September geheiratet. Von Romina Colerus 28.09.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die standesamtliche Trauung zog es das Hochzeitspaar Luigi Barbaro Jr. und Lara Zankena zum Stanglwirt, wo nicht groß aufgefahren, sondern ganz bewusst im engsten Kreis gefeiert wurde. Familie und langjährige Freunde waren dabei, ebenso die Familie Barbaro.

Drei Tage lang stand in den Kitzbüheler Alpen alles im Zeichen der beiden, passendes Kaiserwetter inklusive.

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Verheiratet! Luigi Barbaro und seine Lara haben "Ja" gesagt Privat

Dass die Wahl auf den Stanglwirt fiel, kam nicht von ungefähr. Mit der Familie Hauser verbindet das Paar eine lange Freundschaft, entsprechend persönlich sollte auch die erste Hochzeitsfeier ausfallen.

Ganz abgeschlossen ist das Kapitel Hochzeit damit allerdings noch lange nicht. Im kommenden Jahr folgt Teil zwei und der wird deutlich italienischer. Dann soll an der Amalfiküste noch einmal mit Familie und Freunden groß gefeiert werden.

Luigi Barbaro jun. hat sich auf Zypern verlobt i ?

Davor gönnen sich die frisch Vermählten aber noch ein paar Tage zu zweit. Für den Mini-Honeymoon geht es nach Zypern. Und damit ausgerechnet dorthin, wo Luigi im vergangenen Jahr um Laras Hand angehalten hatte. Nicht am Strand, sondern acht Meter unter Wasser.

Der Antrag fand also auf dem Meeresgrund statt, das Ja-Wort nun in den Bergen. Und 2027 wartet schon die nächste Traumkulisse.