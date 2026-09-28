i Tom Neuwirth ist glücklich vergeben Andreas Tischler / Vienna Press Conchita ist verliebt Seltene Einblicke! Neuwirth packt über seine Liebe aus Seit einem Jahr ist Tom Neuwirth (Conchita) glücklich vergeben. Viel ist über seine Liebe nicht bekannt – doch jetzt macht er eine Ausnahme. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tom Neuwirth, der Mann hinter der Kunstfigur und ESC-Legende "Conchita Wurst" hat sich in Sachen Privatleben zuletzt stark zurückgehalten. Als der Sänger im April verriet, dass es einen neuen Mann an seiner Seite gibt, waren die beiden schon seit einem halben Jahr ein Paar. "Es ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein", schwärmte er damals. Mehr gab es nicht. Bis jetzt.

Bei "Treffpunkt Österreich" macht er klar: Daran, dass er glücklich vergeben ist, hat sich nichts geändert. Wer sein Herz erobert hat, bleibt zwar immer noch geheim – doch jetzt verrät der 37-Jährige Sänger, warum sich diese Beziehung für ihn so anders anfühlt.

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Er hat heute vor allem eines verstanden: "Ich glaube, um wirklich jemanden lieben zu können oder aufmachen zu können, muss man schon selber auch mit sich gut sein," spricht er offen. Im direkten Vergleich mit seinen früheren Beziehungen hat er jetzt einfach mehr verstanden, "um was es geht".

Gerade für jemanden, der seit Jahren im Rampenlicht steht, ist Vertrauen nicht selbstverständlich: "Es ist schon auch schwierig, jemanden reinzulassen und zu vertrauen" so der "Rise-Like-A-Phoenix"-Sänger und fügt hinzu: "Man weiß ja nicht - manchmal ist da so ein Ungleichgewicht."

Doch offenbar nicht in seiner jetzigen Beziehung, denn Neuwirth erzählt strahlend: "Mit ihm ist es tipptopp." Mitte April verriet er, dass die beiden bereits seit über sechs Monaten zusammen sind – damit steht für die beiden wohl bald der erste Jahrestag an.