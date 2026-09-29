i Simone Lugner und Alexander Schneller ziehen als Team ins "Forsthaus Rampensau" Bernhard Eder Agentin in Deutschland Simone Lugner will jetzt im Reality-TV durchstarten "Forsthaus Rampensau" scheint erst der Anfang zu sein. Nun will die Lugner-Witwe auch in Deutschland Fuß fassen. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Simone Lugner könnte "Forsthaus Rampensau" erst der Anfang sein. Noch bevor das Format überhaupt Premiere feiert (startet am 9. Oktober auf ATV und Joyn), denkt sie bereits über weitere TV-Abenteuer nach und hat sich dafür Unterstützung aus Deutschland geholt.

"Ich habe eine Agentin in Deutschland", erzählt Lugner im "Heute"-Talk. Diese sei in der Branche gut vernetzt und könnte ihr künftig neue Türen öffnen. Gerade der deutsche Reality-Markt wäre für sie spannend.

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"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Denn bislang sei sie in diesem Bereich noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. "Bisher kennt man mich ja im Reality-TV eigentlich nicht", sagt sie. Möglichkeiten und diverse Angebote habe es zwar schon früher gegeben, doch entweder fehlte ihr der Urlaub oder es ging sich zeitlich nicht aus.

Jetzt könnte sich das ändern. Ganz wahllos will Lugner allerdings nicht jedes Format mitnehmen. "Es sollte schon zu mir passen", betont sie. Schließlich werde im Reality-TV stark nach unterschiedlichen Charakteren gecastet.

Ob also bald das nächste Format wartet, ist offen. Klar ist aber, die Witwe von Richard Lugner möchte nach dem "Forsthaus" im Reality-TV weiter Fuß fassen.