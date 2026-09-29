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Christa Kummer meldet sich regelmäßig auf Social-Media.
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Andreas Tischler / Vienna Press
Motivation

Ex-ORF-Wetterlady Kummer mahnt: "Sei ka Schwammerl!"

Auf Social-Media teilte Kummer jetzt eine kleine Portion Motivation, stilecht mit viel österreichischem Schmäh.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
29.09.2026, 09:54
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"Sei ka Schwammerl", lautet die Botschaft der ehemaligen ORF-Wetterlady Christa Kummer. Statt herumzusitzen, auf bessere Zeiten oder den "richtigen Moment" zu warten, solle man lieber selbst loslegen.

"Ein bissl Mut. Ein bissl Schmäh. Ein bissl 'Jetzt erst recht!'", schreibt sie.

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Auch für Rückschläge hat sie einen einfachen Rat parat: "Wurscht. Krone richten, Schwammerl stehen lassen und weitergehen."

Ihre Botschaft dahinter ist simpel, aber klar. Nicht im Schatten stehen bleiben, nur weil es andere auch tun, sondern raus aus dem Unterholz und rein ins Leben.

red,29.09.2026, 09:54
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