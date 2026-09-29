Ex-ORF-Wetterlady Kummer mahnt: "Sei ka Schwammerl!"

"Sei ka Schwammerl", lautet die Botschaft der ehemaligen ORF-Wetterlady Christa Kummer. Statt herumzusitzen, auf bessere Zeiten oder den "richtigen Moment" zu warten, solle man lieber selbst loslegen.
"Ein bissl Mut. Ein bissl Schmäh. Ein bissl 'Jetzt erst recht!'", schreibt sie.
Auch für Rückschläge hat sie einen einfachen Rat parat: "Wurscht. Krone richten, Schwammerl stehen lassen und weitergehen."
Ihre Botschaft dahinter ist simpel, aber klar. Nicht im Schatten stehen bleiben, nur weil es andere auch tun, sondern raus aus dem Unterholz und rein ins Leben.