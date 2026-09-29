i Einige bekannte Gesichter aus dem heimischen Trash-TV sind in der Show am Start ATV/JOYN "Reality, Oida" startet "Wollt ihr mich verarschen?" Neue Trash-Show eskaliert Bussi, Beef, Alkohol und jede Menge Drama. Mit "Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" startet am 5. Oktober eine neue Doku-Soap auf Joyn und ATV. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es ist offiziell, ich bin in einer neuen Show mit dabei", verrät Johannes Höfinger gegenüber "Heute" und meint damit das neue Format "Reality, Oida!". Und offenbar wurde bei den Dreharbeiten nicht gerade auf Zurückhaltung gesetzt. "Da gab’s richtige Skandale", plaudert der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat aus.

Schon der Trailer macht klar, wohin die Reise geht. Da wird auf Partys wild geknutscht: "Lydia (Anm: Richard Lugners Ex-Tierchen "Wildsau") und Elias machen einfach mitten auf der Tanzfläche rum", kommentiert der Ex von Sabrina Wlk und Bruder von Elias, Daniel Fischer, trocken. An anderer Stelle fallen von Wlk nur ein vernichtendes "Erbärmlich" und ein emotionales "Wollt ihr mich verarschen?".

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"Reality, Oida!" - die ersten Fotos der neuen Show i ?

Auch Höfinger selbst taucht im Trailer auf. Die Drehs starteten ausgerechnet rund um seinen 30. Geburtstag. "Start der Drehs war bei meinem 30er und dann eben auf Partys und teilweise wurden manche privat begleitet", erzählt er.

Außerdem sind Zoe Saip, Krappi, Nelson und Phillip dabei. Gezeigt werden sie nicht nur beim Feiern, sondern auch in ziemlich privaten Momenten, inklusive Liebeschaos, Tränen und gegenseitigen Seitenhieben.

Höfinger fasst es jedenfalls schon vor dem Start ziemlich eindeutig zusammen: "Da gab’s richtige Skandale!" Ab 5. Oktober wird montags um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV gezeigt, wie viel davon tatsächlich eskaliert ist.