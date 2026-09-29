i Conny Kreuter kann die Geburt von Tochter Luna kaum erwarten Kristina Verbitskaia Ein Jahr nach Fehlgeburt Kreuter: "Manche Seelen brauchen einen zweiten Anlauf" Vor einem Jahr musste Conny Kreuter ihr Baby gehen lassen. Heute wartet sie hochschwanger auf ihre Tochter – und blickt emotional zurück. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hochschwanger sitzt Conny Kreuter heute auf ihrer Terrasse und blickt auf ein bewegendes Jahr zurück. Denn genau vor einem Jahr erlebte die 40-Jährige einen der traurigsten Momente ihres Lebens: "Genau vor einem Jahr habe ich mein Kind beerdigt", schreibt sie auf Instagram.

Im September 2025 hat die Profitänzerin ihr Baby verloren. Die Fehlgeburt hinterließ tiefe Spuren. "Traurigkeit & Schuld waren meine täglichen Begleiter", blickt sie heute zurück. Bei Vollmond im vergangenen September verabschiedete sie sich von ihrem ungeborenen Kind.

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Babybauch-Shooting von Conny Kreuter mit Fotografin Kristina Verbitskaia i ?

Ein Jahr ist inzwischen vergangen – es ist erneut Vollmond im September. Doch anstatt in tiefer Trauer zu stecken verbindet sie diesen Moment mit einem ganz anderen Gefühl: Dankbarkeit. Denn Kreuter ist wieder schwanger – und wartet inzwischen hochschwanger auf ihre Tochter Luna.

"unfassbar dankbar, eine 2. Chance bekommen zu haben"

"Manche Seelen brauchen einen zweiten Anlauf", schreibt sie voller Dankbarkeit. "Manchmal braucht das Leben Zeit." Jetzt blickt die Profitänzerin nach vorne. "Ich bin einfach unfassbar dankbar, eine 2. Chance bekommen zu haben", schreibt sie. Und dann richtet sie sich auch an jene Frauen, die eine ähnliche Erfahrung machen mussten: "Ich fühle mit euch."

Bald darf Kreuter ihre kleine Tochter endlich in die Arme schließen - und auf genau diesen Moment hat sie nach diesem schmerzhaften Weg so lange gewartet. "Ich freue mich, mein Baby bald zu sehen, zu spüren und kennenzulernen."