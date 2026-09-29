Große Ehre für ORF-Stars Russwurm, Hofbauer & Pariasek

Drei bekannte Gesichter aus Österreichs Medienwelt durften sich am Dienstag über besondere Auszeichnungen freuen. Vera Russwurm, Peter Hofbauer und Rainer Pariasek wurden im Landhaus in St. Pölten geehrt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte vor allem ihre enge Verbindung zu Niederösterreich. Russwurm und Pariasek erhielten das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland, Hofbauer wurde mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.
Für Mikl-Leitner sind alle drei wichtige Botschafter des Landes. Russwurm bezeichnete sie als eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Österreichs, Hofbauer habe mit Weitra einen kulturellen Fixpunkt geschaffen und Pariasek sei längst eine "Legende des österreichischen Sportjournalismus".
Die Geehrten zeigten sich entsprechend gerührt. Pariasek sprach von einer "großen Ehre", Russwurm erinnerte an ihre frühen Verbindungen zu Niederösterreich und Hofbauer freute sich besonders darüber, dass seine Auszeichnung Wissenschaft und Kunst verbindet.