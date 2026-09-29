i Rainer Pariasek, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Vera Russwurm und Peter Hofbauer NLK Khittl Mikl-Leitner lud zum Empfang Große Ehre für ORF-Stars Russwurm, Hofbauer & Pariasek Johanna Mikl-Leitner übergab die Ehrenzeichen an drei bekannte Gesichter der TV und Kultur-Szene. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei bekannte Gesichter aus Österreichs Medienwelt durften sich am Dienstag über besondere Auszeichnungen freuen. Vera Russwurm, Peter Hofbauer und Rainer Pariasek wurden im Landhaus in St. Pölten geehrt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte vor allem ihre enge Verbindung zu Niederösterreich. Russwurm und Pariasek erhielten das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland, Hofbauer wurde mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

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Große Ehrung für Russwurm, Hofbauer und Pariasek i ?

Für Mikl-Leitner sind alle drei wichtige Botschafter des Landes. Russwurm bezeichnete sie als eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Österreichs, Hofbauer habe mit Weitra einen kulturellen Fixpunkt geschaffen und Pariasek sei längst eine "Legende des österreichischen Sportjournalismus".

Die Geehrten zeigten sich entsprechend gerührt. Pariasek sprach von einer "großen Ehre", Russwurm erinnerte an ihre frühen Verbindungen zu Niederösterreich und Hofbauer freute sich besonders darüber, dass seine Auszeichnung Wissenschaft und Kunst verbindet.