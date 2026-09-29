i "Mausi" Lugner mit "Satansbraten" (2. von rechts) auf der Wiener Wiesn zVg Mischt er Dschungelcamp auf? "Satansbratan" holt sich Busch-Tipps von "Mausi" "Satansbratan" stellte "Mausi" auf der Wiener Wiesn auffallend viele Fragen zum Dschungelcamp und bringt damit die Gerüchteküche zum Brodeln. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 23:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da wurde aus dem Wirtschaftskammer-Termin auf der Wiener Wiesn plötzlich eine kleine Reality-Sprechstunde. Christina "Mausi" Lugner traf im Wiesbauer-Zelt auf "Satansbratan" Erik. Und der hatte offenbar auffallend viele Fragen zum RTL-Dschungelcamp.

"Satansbratan hat mich bezüglich Dschungelcamp befragt", erzählt Lugner im Talk mit "Heute". Und ausgerechnet sie kennt sich dort bestens aus. 2009 zog "Mausi" in der vierten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den australischen Busch und belegte am Ende Platz sieben.

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Kaiser Wiesn 2026 in den Startlöchern i ?

Da stellt sich natürlich die Frage: Warum will Erik plötzlich so genau wissen, wie es im Dschungel läuft? Nach seinem Auftritt in der aktuellen Staffel von "Villa der Versuchung" wäre das nächste Reality-Abenteuer jedenfalls nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Dass er tatsächlich für RTL nach Australien zieht, ist derzeit aber reine Spekulation. Erik gehört 2026 zum Cast der zweiten "Villa der Versuchung"-Staffel.

Zwischen den Reality-Gesprächen wurde auf der Wiesn natürlich auch gefeiert. Anlass war der Tag der Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer. Lugner berichtet von "ausgelassener Stimmung". Getanzt wurde auf den Bänken, denn auf den Tischen sei das verboten.

Und während rundherum Wiesn-Stimmung herrschte, blieb "Mausi" erstaunlich brav. "Ich hab null Alkohol getrunken, nur Kracherl."