Die Fotos: HIER geben sich Babler und Zeiler die Hand

Großer Bahnhof für einen großen Namen der österreichischen Geschichte. Am Dienstagabend feiert "Bruno – Der junge Kreisky" im Wiener Gartenbaukino Österreich-Premiere. Regisseur Harald Sicheritz erzählt darin von den jungen Jahren des späteren Bundeskanzlers, lange bevor Bruno Kreisky selbst zur politischen Institution wurde.
Mit dabei waren natürlich Regisseur Sicheritz sowie zahlreiche Darsteller, darunter Nils Arztmann, Maya Unger, Simon Morzé, Felix Oitzinger, Proschat Madani und Adele Neuhauser. Arztmann spielt übrigens den jungen Kreisky. Der Film führt ins Wien der späten 1920er-Jahre und zeigt, wie der junge Kreisky zwischen bürgerlichem Elternhaus, politischem Aufbruch und dem zunehmenden Faschismus seinen eigenen Weg sucht.
Auch abseits der Leinwand wurde es prominent: Mitten in der Debatte um die SPÖ-Spitze trafen Andreas Babler und sein Herausforderer Gerhard Zeiler am Dienstagabend aufeinander und sorgten für Gesprächsstoff. Die Begegnung blieb vordergründig freundlich, beide machten gute Miene. Der ebenso angesagte Altkanzler Christian Kern blieb der Veranstaltung fern. Brisant: Er war im Frühjahr als Babler-Nachfolger gehandelt worden.
Der amtierende Vorsitzende brachte dagegen zwei Vertraute mit – den von ihm in die Regierung geholten Finanzminister Markus Marterbauer und SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer.