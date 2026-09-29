i Handshake zwischen Andreas Babler und Gerhard Zeiler Andreas Tischler / Vienna Press Während SPÖ in Krise ist Die Fotos: HIER geben sich Babler und Zeiler die Hand Im Wiener Gartenbaukino feierte der Film große Premiere – Andreas Babler und sein Herausforderer Gerhard Zeiler trafen aufeinander. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Bahnhof für einen großen Namen der österreichischen Geschichte. Am Dienstagabend feiert "Bruno – Der junge Kreisky" im Wiener Gartenbaukino Österreich-Premiere. Regisseur Harald Sicheritz erzählt darin von den jungen Jahren des späteren Bundeskanzlers, lange bevor Bruno Kreisky selbst zur politischen Institution wurde.

"Bruno – Der junge Kreisky" - die Fotos der Filmpremiere i ?

Mit dabei waren natürlich Regisseur Sicheritz sowie zahlreiche Darsteller, darunter Nils Arztmann, Maya Unger, Simon Morzé, Felix Oitzinger, Proschat Madani und Adele Neuhauser. Arztmann spielt übrigens den jungen Kreisky. Der Film führt ins Wien der späten 1920er-Jahre und zeigt, wie der junge Kreisky zwischen bürgerlichem Elternhaus, politischem Aufbruch und dem zunehmenden Faschismus seinen eigenen Weg sucht.

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Handshake mit Zeiler, Kern blieb daheim

Auch abseits der Leinwand wurde es prominent: Mitten in der Debatte um die SPÖ-Spitze trafen Andreas Babler und sein Herausforderer Gerhard Zeiler am Dienstagabend aufeinander und sorgten für Gesprächsstoff. Die Begegnung blieb vordergründig freundlich, beide machten gute Miene. Der ebenso angesagte Altkanzler Christian Kern blieb der Veranstaltung fern. Brisant: Er war im Frühjahr als Babler-Nachfolger gehandelt worden.

Der amtierende Vorsitzende brachte dagegen zwei Vertraute mit – den von ihm in die Regierung geholten Finanzminister Markus Marterbauer und SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer.