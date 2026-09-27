i Gerhard Zeiler möchte den SPÖ-Vorsitz von Andreas Babler übernehmen. Hertel/APA images Babler unter Druck "Große Chance" – erste SPÖ-Granden unterstützen Zeiler Seit Freitag herrscht in der SPÖ ein neuer Machtkampf. Im Zentrum: Ex-ORF-General Gerhard Zeiler. Jetzt bekommt der 71-Jährige prominenten Beistand. Von Nicolas Kubrak 27.09.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ja, ich stehe zur Verfügung". Am Freitag machte Medienmanager Gerhard Zeiler (71) sein Angebot, neuer SPÖ-Chef zu werden, offiziell. Er sehe sich als die richtige Person, um die einst stolze Sozialdemokratie aus dem historischen Tief herauszuführen. In einem Gespräch mit "Krone"-Starinterviewerin Conny Bischofberger sprach er über seine Beweggründe und Pläne – "Heute" berichtete.

Erster SPÖ-Grande für Zeiler

Aus der SPÖ kamen bisher nur knappe Stellungnahmen, Parteichef Babler verwies auf seine Wiederwahl im März. Auch die Landesparteien in Kärnten und im Burgenland geben sich bisher zurückhaltend.

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Am Sonntag stellte sich mit Franz Voves (73) ein erster prominenter Name hinter Gerhard Zeiler. Der rote Ex-Landeshauptmann in der Steiermark (2005 bis 2015) plädierte in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" für einen Vorsitzendenwechsel in der SPÖ. "Sein Werdegang ringt mir höchsten Respekt ab", sagte der Ex-Landeshauptmann über den Babler-Kontrahenten.

"Große, seltene Chance"

Der Medienmanager betonte im "Krone"-Talk, dass er für eine politische Funktion keinen Cent beziehen wolle. Voves lobte diese Herangehensweise: "Zeiler ist authentisch geblieben. Er ist nicht abgehoben und er könnte woanders viel mehr verdienen. In solchen Fällen muss man eine Leidenschaft haben, für die Gemeinschaft arbeiten zu wollen."

Franz Voves (1. v. l.) sieht die Kandidatur Zeilers als "große, seltene Chance". APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU

Laut Voves müsse ein SPÖ-Vorsitzender die Fähigkeit besitzen, den linken und rechten Flügel politisch und inhaltlich zu vereinen. Eine Beschreibung, die aus seiner Sicht zu Zeiler passt: "Ich traue ihm zu, den Menschen jeden Alters eine neue, mitreißende Erzählung für eine gute Zukunft im 21. Jahrhundert anzubieten. Gerhard Zeiler ist eine große, seltene Chance – nicht nur für die SPÖ!"

"Sind wir wirklich noch bei den Leuten?"

Voves vermied direkte Kritik am aktuellen Parteichef Babler – das stehe einem Altpolitiker nicht zu. Der 73-Jährige unterstrich allerdings, dass gute Politik nah am Menschen, seinen Problemen und Sorgen sein sollte. Wenn das verloren geht und sich Politik nur mit sich selbst beschäftigt, dann sei klar, dass der Erfolg ausbleibt. Voves: "Wenn man als Partei so klar die ehemaligen Arbeiterbezirke verliert, dann muss man sich nur eine Frage stellen. Sind wir wirklich noch bei den Leuten?"

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Weitere Ex-Landeschefs für Zeiler

Auch weitere Ex-Landeshauptleute aus der SPÖ haben sich inzwischen hinter Zeiler gestellt. Der burgenländische Altlandeshauptmann Hans Niessl äußerte sich in der "Presse" positiv über den Medienmanager, ohne sich jedoch ausdrücklich für seine Kandidatur auszusprechen. Allerdings müsse sich die SPÖ angesichts der desolaten Umfragewerte Gedanken personeller und inhaltlicher Art machen.

Kärntens Ex-Landeschef Peter Ambrozy bezeichnete Zeiler als geeignete Person, um die SPÖ zu führen. "Gerhard Zeiler ist ein fähiger Mann, nicht nur weil er im ORF war, sondern weil er sich im internationalen Mediengeschäft durchgesetzt hat", sagte er zur "Kleinen Zeitung".