i SPÖ-Chef Andreas Babler. Helmut Graf Babler-Gegner vor Kandidatur SPÖ-Beben kündigt sich an! Insider packt jetzt aus Die Gerüchte um einen möglichen Sturz von Andreas Babler reißen nicht ab. Jetzt verrät ein SP-Kenner: Medienmanager Zeiler soll sich deklarieren. Von Nicolas Kubrak 25.09.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Peter Pelinka, Journalist und SPÖ-Kenner, ließ am Freitag im PULS-24-Interview bei Wolfgang Schiefer eine Bombe platzen! Angesichts der desolaten Umfragewerte der SPÖ unter Andreas Babler seien Gerüchte um eine Ablöse keine Überraschung, so Pelinka.

Auf die Frage, wie es um die Gerüchte um einen möglichen Wechsel an der SPÖ-Spitze aussieht, sagte er: "Gerhard Zeiler wird sich in den nächsten Tagen öffentlich deklarieren." Der Medienmanager gilt bereits seit längerer Zeit als potenzieller Babler-Kontrahent. Jetzt dürfte jedenfalls ordentlich Bewegung in die Sache kommen. Pelinka: "Zeiler ist ein Arbeiterbub aus Ottakring."

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Debatte innerhalb der SPÖ

Er sagte außerdem, dass Gerhard Zeiler Unterstützer hat, auch in den Ländern oder im Bundesparteivorstand. Weiters sagte er, dass es jetzt – in den nächsten Tagen – eine innerparteiliche Diskussion geben wird, die rasch zu einem Führungswechsel führen könne. Die SPÖ werde das als Chance erkennen. Zeiler wäre geeignet, die Partei zu einem Aufschwung für die SPÖ herbeizuführen.

Für die Regierung hätte ein Wechsel an der SPÖ-Spitze laut Pelinka keine großen Folgen. "Zeiler wird mit einem sehr wirtschaftsfreundlichen Programm antreten. In der Regierung wird das eher Zufriedenheit auslösen." Auch in der Migrationspolitik werde der Babler-Gegner eine klarere Kante zeigen, so der Parteikenner.

Die Bilder des Tages i ?

Laut "Heute"-Infos wird sich Zeiler höchstpersönlich zur Lage äußern. In einem großen Interview mit "Krone"-Starjournalistin Conny Bischofberger am Sonntag soll der Babler-Gegner seine konkreten Pläne schildern.