i Die Fantastischen Vier werden beim Skiopening in Obertauern einheizen imago images/Gartner Après-Ski der Sonderklasse Stars am Berg! Fanta 4 eröffnet Skisaison in Obertauern Der Winter kann kommen! Gleich zwei große Musikacts sorgen beim Skiopening in Obertauern für ein Après-Ski-Erlebnis der Königsklasse. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Ski-Saison steht bevor! Und in Obertauern warten zum Opening neben Ski und Schnee gleich mehrere große Musiknamen auf die begeisterten Wintersportler und Après-Ski-Fans.

Das Skiopening hat musikalisch einiges zu bieten. Die Fantastischen Vier machen am 28. November den Anfang – Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon bringen ihre größten Hits in die Berge.

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Für Fanta-4-Fans ist der Auftritt in Obertauern dabei etwas Besonderes: Die Band geht Ende des Jahres auf ausverkaufter Abschiedstour. In Obertauern gibt es damit eine der letzten Gelegenheiten, die vier live zu erleben.

Doch damit ist die Party noch lange nicht vorbei. Wenige Tage später übernimmt die Anastacia. Am 4. Dezember steht die US-amerikanische Sängerin auf der Bühne und wird mit Hits wie "I’m Outta Love" die Hütten einheizen.

Der Winter kann also kommen – und in Obertauern wird der Start in die Schnee-Saison heuer zum großen Star-Event.