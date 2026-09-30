i "Mausi" Lugner mit "Satansbraten" (re) auf der Wiener Wiesn zVg Der australische Busch ruft "Mausi" Lugner coacht "Satansbratan" für den Dschungel Auf der Wiener Wiesn löcherte "Satansbratan" Erik die Ex-Dschungelcamperin mit Fragen zum RTL-Klassiker und bekam ein paar Einblicke aus erster Hand. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn einer weiß, wie sich der australische Busch anfühlt, dann Christina "Mausi" Lugner. Auf der Wiener Wiesn traf sie nun "Satansbratan" Erik und der wollte es offenbar ziemlich genau wissen.

"Satansbratan hat mich bezüglich Dschungelcamp befragt", plaudert Lugner gegenüber "Heute" aus und sorgt damit für Spekulationen. Kein Wunder, schließlich war "Mausi" selbst 2009 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei und kennt das RTL-Abenteuer aus eigener Erfahrung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weihnachtsessen mit Satansbratan i ?

Zwischen Wiesn-Stimmung, Kracherl und Tanzen auf den Bänken gab es für Erik also gleich eine kleine Dschungel-Nachhilfestunde aus erster Hand. Lugner selbst blieb an diesem Abend übrigens ganz brav: "Ich hab null Alkohol getrunken, nur Kracherl."

Spannend ist vor allem die Frage, warum Erik ausgerechnet jetzt so großes Interesse am Dschungel zeigt. Nach seinem Auftritt in der "Villa der Versuchung" wäre der australische Busch schließlich das nächste große Reality-Pflaster.

Ob "Satansbratan" tatsächlich schon Richtung RTL schielt, ist allerdings reine Spekulation. Sicher ist nur, bei "Mausi" hat er sich schon einmal schlau gemacht.