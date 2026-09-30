i JJ ist glücklich vergeben RAW SOULS "Angst, ohne Liebe zu leben" JJ überglücklich: Emotionale Liebeserklärung an Freund JJ ist verliebt - und das hört man jetzt auch in seiner Musik. Mit "Not Afraid" widmet der ESC-Star seinem Freund eine ganz besondere Liebeserklärung. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ESC-Sieger JJ (Johannes Pietsch) hat offenbar allen Grund glücklich zu sein: "Ich bin seit anderthalb Jahren in einer Beziehung und wirklich sehr glücklich", verriet er im "Heute"-Talk. Sonst hält er sein Privatleben und auch seine Beziehung stark aus der Öffentlichkeit heraus – doch jetzt gibt der 25-Jährige einen weiteren persönlicheren Einblick in sein Liebesglück.

Als der Sänger in einem neuen Social-Media-Video über seine Beziehung zu seinem Partner redet, merkt man schnell, wie viel diese ihm bedeutet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So war JJs ESC-Sieg i ?

Er fühlt sich von seinem Freund "sehr akzeptiert", fühlt sich "frei und angekommen". "Als gäbe es keine Grenzen und ich kann über mich hinauswachsen", beschreibt er dieses Gefühl.

JJ spricht auch darüber, wovor er in seinem Leben tatsächlich Angst hat. Nicht vor dem Tod - sondern davor, "ohne die Liebe eines Partners leben zu müssen".

Diese Emotionen verarbeitet JJ in seinem neuen Song "Not Afraid". Der Song sei für ihn "sehr, sehr persönlich" und erzählt von genau diesem Gefühl: Glücklich zu sein, angenommen zu werden und keine Angst davor zu haben, ganz man selbst zu sein.