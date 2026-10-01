i Michael Lameraner, Franziska Knuppe, Maria Klara Heinritzi, Adi Weiss und Jörn Schlönvoigt beim Opening in Wien Monika FELLNER Neues "Moulin Rouge" Gute Zeiten: Lugner und Knuppe machen Party in Wien Rotlicht-Flair & Dolce Vita! In der Wiener Walfischgasse hat die neue L’Osteria Moulin Rouge eröffnet. Zum Start ließ sich die Society blicken. Von Romina Colerus 01.10.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So viel Prominenz sieht man sonst selten beim Italiener. Zur Eröffnung der neuen "L’Osteria Moulin Rouge" in der Wiener Walfischgasse schauten jetzt Topmodel Franziska Knuppe, Racing-Legende Helmut Marko, Helga Rabl-Stadler oder auch Simone Lugner.

Durch den Abend führte Corinna Kamper-Campisi, während Ehemann und "Dancing Stars"-Profi Danilo Kamper-Campisi mit einer Tanzperformance für Stimmung sorgte. Musikalisch ging es ebenfalls ordentlich zur Sache. "Gute Zeiten schlechte Zeiten"-Star Jörn Schlönvoigt übernahm das DJ-Pult.

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L´Osteria-Opening im ehemaligen Moulin Rouge in Wien i ?

Der neue Standort will dabei bewusst mehr sein als nur die nächste Adresse für Pizza und Pasta. Die Walfischgasse wurde für einen Abend zur Mischung aus italienischem Lebensgefühl und Pariser Nachtclub-Optik.

Geschäftsführerin Maria Klara Heinritzi eröffnete den Standort offiziell und die Gäste machten schnell klar, dass man an diesem Abend nicht nur zum Essen gekommen war. Aus dem Opening wurde spätestens am DJ-Pult eine ausgelassene Partynacht.

Auch Helmut Marko mischte sich unter die Gäste. Der frühere Rennfahrer und langjährige Red-Bull-Motorsport-Manager zeigte damit einmal mehr, dass er nicht nur an der Rennstrecke für prominente Auftritte gut ist.