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Michael Lameraner, Franziska Knuppe, Maria Klara Heinritzi, Adi Weiss und Jörn Schlönvoigt beim Opening in Wien
Michael Lameraner, Franziska Knuppe, Maria Klara Heinritzi, Adi Weiss und Jörn Schlönvoigt beim Opening in Wien
Monika FELLNER
Neues "Moulin Rouge"

Gute Zeiten: Lugner und Knuppe machen Party in Wien

Rotlicht-Flair & Dolce Vita! In der Wiener Walfischgasse hat die neue L’Osteria Moulin Rouge eröffnet. Zum Start ließ sich die Society blicken.
Romina Colerus
Von Romina Colerus
01.10.2026, 10:03
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So viel Prominenz sieht man sonst selten beim Italiener. Zur Eröffnung der neuen "L’Osteria Moulin Rouge" in der Wiener Walfischgasse schauten jetzt Topmodel Franziska Knuppe, Racing-Legende Helmut Marko, Helga Rabl-Stadler oder auch Simone Lugner.

Durch den Abend führte Corinna Kamper-Campisi, während Ehemann und "Dancing Stars"-Profi Danilo Kamper-Campisi mit einer Tanzperformance für Stimmung sorgte. Musikalisch ging es ebenfalls ordentlich zur Sache. "Gute Zeiten schlechte Zeiten"-Star Jörn Schlönvoigt übernahm das DJ-Pult.

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Der neue Standort will dabei bewusst mehr sein als nur die nächste Adresse für Pizza und Pasta. Die Walfischgasse wurde für einen Abend zur Mischung aus italienischem Lebensgefühl und Pariser Nachtclub-Optik.

Geschäftsführerin Maria Klara Heinritzi eröffnete den Standort offiziell und die Gäste machten schnell klar, dass man an diesem Abend nicht nur zum Essen gekommen war. Aus dem Opening wurde spätestens am DJ-Pult eine ausgelassene Partynacht.

Jetzt lesen: Swarovski-Schwester feierte Pizza-Party in Linz

Auch Helmut Marko mischte sich unter die Gäste. Der frühere Rennfahrer und langjährige Red-Bull-Motorsport-Manager zeigte damit einmal mehr, dass er nicht nur an der Rennstrecke für prominente Auftritte gut ist.

cor,01.10.2026, 10:03
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