ORF-Kult-Team Steiner und Rüdiger auf Forschungsmission

Neugier kennt offenbar keine Grenzen. Auch nicht bei ORF-Ratte Rolf Rüdiger. Gemeinsam mit Robert Steiner stattete er der St. Anna Kinderkrebsforschung einen Besuch ab und wollte wissen, woran dort aktuell gearbeitet wird.
Dort ließ sich das ORF-Team von Forscherin Raphaela Schwentner zeigen, woran aktuell gearbeitet wird. Und dann gab’s auch noch ein überraschendes Treffen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war ebenfalls vor Ort.
Anlass für den Besuch ist der internationale "Children Cancer Awareness Month". Steiner und Rolf Rüdiger stellten Fragen, hörten sich um und machten sich selbst ein Bild von der Arbeit des Instituts.