StartseiteUnterhaltungLeute
Robert Steiner und Rolf Rüdiger mit Forscherin Raphaela Schwentner
Robert Steiner und Rolf Rüdiger mit Forscherin Raphaela Schwentner
Lukas Lach / St. Anna Kinderkrebsforschung
St. Anna

ORF-Kult-Team Steiner und Rüdiger auf Forschungsmission

Was wird eigentlich hinter den Türen der St. Anna Kinderkrebsforschung gemacht? Das wollten Steiner und "seine Ratte" wissen und schauten vorbei.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 10:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Neugier kennt offenbar keine Grenzen. Auch nicht bei ORF-Ratte Rolf Rüdiger. Gemeinsam mit Robert Steiner stattete er der St. Anna Kinderkrebsforschung einen Besuch ab und wollte wissen, woran dort aktuell gearbeitet wird.

Dort ließ sich das ORF-Team von Forscherin Raphaela Schwentner zeigen, woran aktuell gearbeitet wird. Und dann gab’s auch noch ein überraschendes Treffen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war ebenfalls vor Ort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Anlass für den Besuch ist der internationale "Children Cancer Awareness Month". Steiner und Rolf Rüdiger stellten Fragen, hörten sich um und machten sich selbst ein Bild von der Arbeit des Instituts.

red,Akt. 01.10.2026, 11:26, 01.10.2026, 10:52
Mehr zum Thema
ORFRobert SteinerKrebs

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote