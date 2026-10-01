"Letztklassig": Kummer-Fake-Profil lockt mit Bein-Fotos

Christa Kummer (62) reicht es: Immer wieder tauchen Fake-Profile der Ex-ORF-Wettermoderatorin auf. Fast 20 falsche Profile hat sie allein auf Facebook bereits gemeldet, erzählt Kummer. Für die Wetterexpertin ist es nichts Neues, dass Leute Profile in ihrem Namen erstellen – doch ein User ging jetzt zu weit.
Der Account mit dem Usernamen "Christa Kummer" hat bereits mehrere tausend Follower und nutzt als Profilbild ein Foto, auf dem angeblich die Beine der Meteorologin zu sehen sind.
Für Kummer ist klar – hier wurde eine Grenze überschritten: "Dieses mit 20.000 Followern und angeblich meinen Beinen im Profil finde ich letztklassig", schreibt Kummer. Sie ist verärgert und die Botschaft an ihre Fans ist eindeutig: Das Profil melden – und ganz genau hinschauen, wem man tatsächlich folgt.
Wer hinter dem irreführenden Profil steckt oder wessen Beine auf dem Foto zu sehen sind ist unklar – doch bei einer Sache lässt Kummer keinen Zweifel: "Solltet ihr folgen, dass sind definitiv nicht meine Beine."
Wer also im Leben der Ex-ORF-Moderatorin auf Social Media hinter die Kulissen blicken will, muss genau hinschauen – zwischen den ganzen falschen Christa Kummers ist das echte Profil gar nicht so leicht zu finden.