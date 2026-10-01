i Christa Kummer hat mit Fake-Profilen zu Kämpfen ORF ORF-Star hat genug "Letztklassig": Kummer-Fake-Profil lockt mit Bein-Fotos 20.000 Follower, ihr Name - und angeblich ihre Beine: Ein Fake-Profil sorgt bei Ex-ORF-Moderatorin Christa Kummer für Ärger. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christa Kummer (62) reicht es: Immer wieder tauchen Fake-Profile der Ex-ORF-Wettermoderatorin auf. Fast 20 falsche Profile hat sie allein auf Facebook bereits gemeldet, erzählt Kummer. Für die Wetterexpertin ist es nichts Neues, dass Leute Profile in ihrem Namen erstellen – doch ein User ging jetzt zu weit.

Der Account mit dem Usernamen "Christa Kummer" hat bereits mehrere tausend Follower und nutzt als Profilbild ein Foto, auf dem angeblich die Beine der Meteorologin zu sehen sind.

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Bilder: Christa Kummer wird 60 i ?

Fake "Christa Kummer" mit 20.000 Followern

Für Kummer ist klar – hier wurde eine Grenze überschritten: "Dieses mit 20.000 Followern und angeblich meinen Beinen im Profil finde ich letztklassig", schreibt Kummer. Sie ist verärgert und die Botschaft an ihre Fans ist eindeutig: Das Profil melden – und ganz genau hinschauen, wem man tatsächlich folgt.

Christa Kummer hat mit Fake-Profilen zu Kämpfen Instagram / christa_kummer

Wer hinter dem irreführenden Profil steckt oder wessen Beine auf dem Foto zu sehen sind ist unklar – doch bei einer Sache lässt Kummer keinen Zweifel: "Solltet ihr folgen, dass sind definitiv nicht meine Beine."

Wer also im Leben der Ex-ORF-Moderatorin auf Social Media hinter die Kulissen blicken will, muss genau hinschauen – zwischen den ganzen falschen Christa Kummers ist das echte Profil gar nicht so leicht zu finden.