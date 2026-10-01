i David Slomo schrieb schon Hits für Mathea oder RIAN Julia Rotter Mann hinter Mathea-Hit David Slomo persönlich: "Oma hat mir Halt gegeben" Für David Slomo ist Heimat mehr als ein Ort. Der Songwriter musste sein Zuhause als Kind verlassen und verarbeitet dieses Gefühl nun musikalisch. Von Romina Colerus 01.10.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für David Slomo ist "Zuhause" kein selbstverständlicher Begriff. Der Wiener Songwriter, der unter anderem schon für Mathea und RIAN gearbeitet hat, wurde in Kroatien geboren und musste seine Heimat als Kind verlassen.

Was ihm aus dieser Zeit besonders geblieben ist, ist das Gefühl von Familie. Vor allem seine Großmutter Viktoria habe dafür gesorgt, dass er die schwierigen Jahre nicht als bedrohlich wahrnahm. "Meine Oma war immer positiv gestimmt. Wir hatten damals nicht sehr viel, aber ich habe das nie wirklich mitbekommen, weil sie mir immer das beste Gefühl geben wollte. Dafür bin ich ihr sehr dankbar", erzählt Slomo.

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Bis heute verbindet ihn ein Familienrezept mit ihr: kroatische Kokoswürfel, sogenannte Čupavci. "Ich habe sie geliebt, aber nie selbst gebacken", sagt er. Erst jetzt habe er sich erstmals selbst daran versucht.

Auch sein Verständnis von Heimat ist stark von seiner Kindheit geprägt. "Zuhause ist für mich, wo man sich einfach wohlfühlt. Es muss keine Wohnung und kein Haus sein. Wenn deine Leute da sind, Freunde, Familie, und man sich wohl und geborgen fühlt, kann das überall sein."

Genau dieses Gefühl hat Slomo nun auch musikalisch verarbeitet. Für eine neue Kampagne von "Fini’s Feinstes" komponierte er einen Song rund um das Thema Zuhause. Entstanden ist dieser ganz unspektakulär in seiner Wiener Wohnung. An einem kleinen Schreibtisch neben Keyboard und Auszeichnungen.

Für Slomo funktioniert Musik dabei ähnlich wie Backen. "Man mischt ganz viele Komponenten zusammen, die am Ende einen guten Geschmack ergeben sollen. Das Schönste ist bei beidem am Ende das Teilen."

Sein jüngerer Bruder Dominik bringt es noch persönlicher auf den Punkt. David wisse aufgrund seiner eigenen Geschichte sehr genau, "was Zuhause eigentlich bedeutet und was es wert ist."