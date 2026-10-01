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Martin Wanda zwischen den Ö3-Wecker Moderatoren Philipp Hansa und Gabi Hiller im Ö3-Studio
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Hitradio Ö3 / Martin Krachler
Neuer Song wird laut

WANDA: "Ein Mittelfinger, an alles, was im Weg steht"

WANDA haben genug von der lauten Welt – und machen daraus Musik. Mit "Salbei" meldet sich die Band jetzt mit einer klaren Ansage zurück.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 15:13
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Ein Mittelfinger prangt auf dem Cover, im Song selbst wird ebenfalls klar Stellung bezogen. Doch wer bekommt ihn eigentlich zu sehen? Die Antwort von WANDA-Sänger Marco Wanda im Ö3-Wecker ist ziemlich eindeutig: "Alles, was dir im Weg steht."

Das kann die Welt sein. Die Angst. Oder auch die eigenen Gedanken. Denn genau da setzt "Salbei" an. Der neue Song handelt für Wanda nicht davon, sich von der Lautstärke der Welt verschlucken zu lassen, sondern wieder bei sich selbst anzukommen.

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Der Titel hat dabei eine ganz besondere Bedeutung: "Salbei ist ein Heilkraut und in dem Song geht es für mich um Heilung", erklärt der Sänger. Das Wort selbst kommt im Songtext allerdings gar nicht vor.

Inspiriert wurde er auch von eigenen Erfahrungen: "Ich selber habe immer wieder so innere Stimmen, die mich klein machen oder mich verhindern. Denen zeige ich gerne den Mittelfinger," erzählt er ehrlich. Musikalisch wird daraus allerdings alles andere als leise Selbstfindung. "Salbei" ist ein kraftvoller Rock-Song - und soll nur der erste Vorgeschmack auf das neue Wanda-Album sein.

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"Was mich umbringt macht mich schwächer" erscheint am 9. April. Bis dahin will die Band noch mehrere Singles veröffentlichen. Danach geht es für Wanda auch wieder auf Club-Tour und der Frontman freut sich jetzt schon: "Mir geht der Herzschlag hoch, wenn du’s nur ansprichst, diese Tour."

Der erste Vorgeschmack kommt bereits morgen: "Salbei" feiert im Ö3-Wecker seine Premiere. Zu hören ist der neue Wanda-Song inklusive Interview mit Ö3-Wecker-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa am Freitag, dem 2. Oktober, um 7.40 Uhr.

red,01.10.2026, 15:13
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