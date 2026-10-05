StartseiteUnterhaltungLeute
Simone Lugner fordert die Stadt Wien auf endlich zu handeln.
Simone Lugner fordert die Stadt Wien auf endlich zu handeln.
Sabine Hertel
Nach privatem Lugner-Platz

Simone Lugner: "Die Stadt Wien sollte Richard ehren!"

Die Debatte um eine Würdigung von Richard Lugner geht weiter. Nun meldet sich Witwe Simone Lugner zu Wort.
Romina Colerus
Von Romina Colerus
05.10.2026, 13:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nachdem Anna und Christian Sinemus angekündigt haben, dem verstorbenen Baumeister in ihrem Schanigarten einen eigenen "Richard Lugner Platz" zu widmen, reagiert nun Simone Lugner.

Für sie ist klar, dass eine private Initiative allein nicht reichen sollte. "Die Stadt Wien soll Richard ehren so wie es sich gehört, und ihm einen Platz, Weg, Allee oder Straße geben", sagt sie zu "Heute".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Besonders schmerzt sie, wie schnell Lugner aus ihrer Sicht aus dem offiziellen Stadtbild verschwunden ist. "Ist schon traurig wie schnell er nach seinem Tod in Vergessenheit geraten ist. Nicht bei der Bevölkerung allerdings."

Damit spielt die Witwe des Baumeisters auch auf die Diskussion um eine offizielle Benennung an. Eine entsprechende Ehrung war zuletzt nicht zustande gekommen. Nun setzt sie darauf, dass die Debatte damit noch nicht beendet ist.

Jetzt lesen: Jetzt bekommt Richard Lugner doch seinen eigenen Platz

Der private "Richard Lugner Platz" im Sinemus soll am 11. Oktober, an Lugners Geburtstag, enthüllt werden. Lugners Tochter Jacqueline und ihr Ehemann Leo haben der Aktion bereits ihr Go gegeben.

cor,05.10.2026, 13:27
Mehr zum Thema
Simone LugnerRichard LugnerJacqueline LugnerLeo Lugner

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote