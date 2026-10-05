i Alfons Haiders Mutter Anna ist vor drei Jahren verstorben Sabine Hertel "Im Herzen immer dabei" Drei Jahre ohne seine Mama: Haider wird emotional Ein schwerer Tag für Alfons Haider: 3 Jahre nach dem Tod seiner geliebten Mutter besucht er ihr Grab und richtet emotionale Worte an seine "Mutsch". Von Heute Entertainment 05.10.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heute, am 5. Oktober, vor drei Jahren musste Alfons Haider seinen engsten Menschen gehen lassen – seine Mama Anna. Der Abschied traf den Entertainer schwer - ein Jahr lang schafft er es nicht, ihr Zimmer im gemeinsamen Zuhause zu betreten.

Jetzt jährt sich der Tod seiner "Mutsch" bereits zum dritten Mal. Die Zeit ist vergangen, doch der Schmerz ist geblieben. Zum Todestag steht Haider nun wieder an ihrem Grab und lässt seine Community an diesem persönlichen Moment teilhaben.

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Alfons Haider "Meine Mama, die Löwin" i ?

"Heute vor drei Jahren ist sie von mir gegangen," so Haider. Trotz der eigenen Trauer möchte der 68-Jährige seinen Followern eine Botschaft mitgeben: "Bitte führt alle Gespräche so lange ihr es noch könnt."

Auch wenn seine Mama nicht mehr neben ihm sein kann, ist für Alfons Haider eines klar: "Ich bin mir sicher, dass meine Mutsch mit einem Auge immer bei mir ist."

Zum Abschied bleibt für Haider vor allem die Gewissheit, dass seine "Mutsch" auch nach drei Jahren einen festen Platz in seinem Leben hat. "Im Herzen immer dabei", schreibt er zum Post.