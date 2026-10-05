i Tara freut sich auf den Einzug in ihr neues Haus Andreas Tischler / Vienna Press Private Einblicke Tara Tabitha öffnet die Tür zu ihrem neuen Leben Für Tara Tabitha beginnt ein neues Kapitel. Die Reality-Bekanntheit hat die Schlüssel für ihr neues Haus bekommen. Von Romina Colerus 05.10.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch ist alles ziemlich leer, doch die Vorfreude ist riesig. Tara Tabitha steht mitten in ihrem neuen Zuhause und kann ihr Glück offenbar selbst kaum fassen. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an der Freude teilhaben und zeigt gleich erste Einblicke.

"Mein neues Kapitel", schreibt sie zu den ersten Aufnahmen aus dem Haus. Besonders spannend für sie, die Einrichtung. Möbel, Deko, Vorhänge und Outdoor-Möbel fehlen noch. Bei ihren Followern holt sie sich deshalb gleich Tipps und Inspiration.

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Tara und Dennis haben "Nachwuchs" bekommen i ?

Die Vorfreude ist groß, man spürt förmlich die Aufregung, wenn man das Video ansieht. "Bin selber schon so gespannt, wie ich es einrichten werde."

In den Kommentaren gibt es bereits jede Menge Glückwünsche und Einrichtungsideen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Möbel und dann kann aus dem leeren Haus Schritt für Schritt Taras ganz persönliches Zuhause werden.