i "Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies Andreas Tischler Vienna Press / Privat Persönlicher Einblick So lebt "Mausi"! Lugner zeigt ihr privates Paradies Pool, Terrasse und jede Menge Grün: "Mausi" Lugner gibt jetzt einen Einblick in ihr Zuhause – und zeigt, wie sie privat lebt. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So sieht es also bei Christina "Mausi" Lugner daheim aus: Wer bei der Society- Lady zu Besuch ist, dürfte sich schnell ein bisschen wie im Urlaub fühlen. Rund um ihr Haus hat sie sich ein echtes Gartenparadies geschaffen: Mit Pool, großer Terrasse und viel Grün hat sie viel Platz, um das eigene Zuhause zu genießen.

Ganz perfekt war die grüne Idylle bis vor kurzem allerdings nicht, denn eine Sache hat gestört: "Meine alte Wiese hatte endgültig genug vom Leben. Braun, verbrannt und ungefähr so einladend wie ein Montagmorgen – also musste sie gehen", erzählt Mausi gegenüber "Heute".

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"Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies i ?

Statt echtem Rasen gibt es jetzt Kunstrasen. Der bleibt "immer perfekt gepflegt, immer saftig grün und vor allem völlig pflegefrei", so Lugner. Dass sie damit deutlich weniger Arbeit hat, gefällt ihr besonders - denn: "Dieser Rasen verlangt weniger Aufmerksamkeit als so mancher Mann", sagt sie augenzwinkernd.

Während andere also noch den Rasenmäher aus der Garage holen, kann "Mausi" künftig ganz entspannt am Pool sitzen und ihr Haus und den Garten in vollen Zügen genießen. Sie schwärmt: "Kurz gesagt: Die Wiese ist tot – es lebe Schneider Tennis-Kunstrasen!"