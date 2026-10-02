i Philipp Hansa, Gabi Hiller und Paul Pizzera Andreas Tischler / Vienna Press Keine Liveshows Babypause: Gabi Hiller sagt Hawi D'Ehre vorerst Baba Für "Hawi D'Ehre"-Fans heißt es jetzt vorerst abwarten: Gabi Hiller legt aus einem besonders schönen Grund eine Liveshow-Pause ein. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die Entwarnung für alle "Hawi D‘Ehre"-Fans: Der Podcast von Gabi Hiller, Paul Pizzera und Philipp Hansa wird nach aktuellen Infos ganz normal weiter gesendet – nur auf der Bühne verabschiedet sich das Trio vorerst in eine Pause.

Und hinter der Liveshow-Auszeit steckt ein schöner Grund: Bei Ö3-Moderatorin Gabi Hiller wird in den nächsten Monaten etwas anderes im Mittelpunkt stehen – Anfang Jänner erwartet die 40-Jährige ihr erstes Kind.

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Hawi D'Ehre live in der Wiener Staatsoper i ?

Aus diesem Anlass nehmen sich die drei Podcaster bewusst eine Auszeit von den "Hawi D‘Ehre"-Liveshows. "Also bis zum Sommer 2027 gibts mal keine Live-Auftritte," verkündete die werdende Mama beim vergangenen Tourstopp.

Doch bevor Hiller überhaupt in ihre Bühnen-Baby-Pause startet, ist das Ende schon in Sicht: "Dann geht's weiter und dann kommen wir stärker, cooler, besser zurück," verspricht die Moderatorin.

Eine Two-Man-Show ohne Hiller kommt für Pizzera und Hansa auch als Überbrückung nicht infrage: "Würden nie ohne dich auf die Bühne gehen", stellt Pizzera klar.