Babypause: Gabi Hiller sagt Hawi D'Ehre vorerst Baba

Erst die Entwarnung für alle "Hawi D‘Ehre"-Fans: Der Podcast von Gabi Hiller, Paul Pizzera und Philipp Hansa wird nach aktuellen Infos ganz normal weiter gesendet – nur auf der Bühne verabschiedet sich das Trio vorerst in eine Pause.
Und hinter der Liveshow-Auszeit steckt ein schöner Grund: Bei Ö3-Moderatorin Gabi Hiller wird in den nächsten Monaten etwas anderes im Mittelpunkt stehen – Anfang Jänner erwartet die 40-Jährige ihr erstes Kind.
Aus diesem Anlass nehmen sich die drei Podcaster bewusst eine Auszeit von den "Hawi D‘Ehre"-Liveshows. "Also bis zum Sommer 2027 gibts mal keine Live-Auftritte," verkündete die werdende Mama beim vergangenen Tourstopp.
Doch bevor Hiller überhaupt in ihre Bühnen-Baby-Pause startet, ist das Ende schon in Sicht: "Dann geht's weiter und dann kommen wir stärker, cooler, besser zurück," verspricht die Moderatorin.
Eine Two-Man-Show ohne Hiller kommt für Pizzera und Hansa auch als Überbrückung nicht infrage: "Würden nie ohne dich auf die Bühne gehen", stellt Pizzera klar.